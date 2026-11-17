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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El circuito suizo de Payerne ha sido confirmado oficialmente este martes por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) como última prueba del Mundial de motocross en sus categorías reina (MXGP y MX2), que empezará en Almonte (Huelva) y tendrá su cuarta prueba en Mérida.

Situada entre las colinas del cantón de Vaud, Payerne albergó por primera vez el Mundial en 1961, en el que Sten Lundin ganó el Gran Premio de 500 cc y llegó a ser sede de un total de 32 Grandes Premios hasta 1998, cuando Darryll King se alzó con la última victoria.

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Torsten Hallman y Heikki Mikkola tienen el récord con tres triunfos cada uno, mientras que figuras de la talla de Joël Robert, Roger De Coster, André Malherbe, Georges Jobé, Kurt Nicoll y Joël Smets figuran entre las leyendas que lograron la victoria allí.

Según el calendario definitivo, los Mundiales de MXGP, MX2 y femenino empezará en Almonte el 28 de febrero de 2027, en vez de hacerlo, como el pasado año, en la localidad argentina de Bariloche, que albergará la segunda prueba el 14 de marzo.

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La de Mérida, fijada para el 18 de abril, será la quinta prueba de las veinte previstas, que acabarán en Payerne el 3 de octubre, siete días antes del Motocross de las Naciones, que tendrá lugar en Assen (Países Bajos).

Calendario de los Mundiales de motocross de MXGP y MX2:

28 febrero España Almonte (y Femenino)

14 marzo Argentina Bariloche

28 marzo Italia Montevarchi (y Femenino)

04 abril Italia Riola Sardo, Cerceña

18 abril España Mérida

25 abril Italia Pietramurata

02 mayo China Shanghái

23 mayo Portugal Águeda

30 mayo Francia St. Jean D'Angely

13 junio Letonia Kegums

20 junio Alemania Teutschenthal (y Femenino)

27 junio Gran Bretaña Foxhills

25 julio R. Checa Loket

01 agosto Bélgica Lommel

15 agosto Suecia Uddevalla

22 agosto Países Bajos Arnhem (y Femenino)

05 septiembre Turquía Afyonkarahisar (y Femenino)

12 septiembre China Ziyang

19 septiembre Australia Darwin (y Femenino)

03 octubre Suiza Payerne

EFE

jap/jpd