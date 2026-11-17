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Cristina García Casado

Salamanca, 17 nov (EFE).- El escritor Lorenzo Silva, que reivindica en su última obra la defensa de los límites del poder que hizo el padre del derecho internacional moderno Francisco de Vitoria, considera que aunque "el populismo ciego" haya crecido sigue representando en España una fracción minoritaria, por lo que se resiste a creer que esa parte "le vaya a marcar el paso al conjunto de la población".

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'Erguido hacia las estrellas', biografía narrativa publicada por Destino, es la primera aproximación desde la literatura generalista a una figura de la que se ha escrito mucho, pero siempre "por especialistas y para especialistas", como ha explicado el autor en una entrevista con EFE en la Universidad Salamanca, donde ha presentado la obra coincidiendo con el V Centenario de la Escuela de Salamanca, de la que De Vitoria fue contribuidor por excelencia.

Silva (Madrid, 1966) rescata para el gran público la vida del pensador renacentista que, desde la teología, contribuyó a poner límites legales y morales al imperio más poderoso de su tiempo, un ejemplo que considera de enorme vigencia para el momento actual, "en estos tiempos de poderes desatados y abusivos".

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Preguntado por cómo ve a España en un contexto en que ciudadanos de otros países, como Estados Unidos, han votado precisamente contra el autoritarismo, el escritor ha emplazado a ver qué decide la sociedad española, para añadir que "lo que decida democráticamente tendrá que ponerlo en práctica quien alcance la mayoría".

"Yo creo que esas posturas de populismo ciego o de ignorancia de la dignidad de una parte o de los derechos de la ciudadanía representan, por fortuna, en España una fracción minoritaria", ha afirmado.

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Y ha agregado: "Puede que haya crecido, pero sigue siendo una fracción minoritaria. Yo me resisto a creer que esa fracción minoritaria vaya a marcarle el paso al conjunto de la población".

El autor considera que quien gane las elecciones el 29N tiene la responsabilidad de representar a la mayoría social del país, incluso aunque incorpore a una fuerza "de ese tipo" al Gobierno, algo que, a su juicio, ya ocurre entre los grupos que respaldan al Ejecutivo de izquierdas, porque hay partidos que "ni mucho menos respetan la dignidad de todos los españoles y, para empezar, ni siquiera consideran que España sea una sociedad política digna de respeto".

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Al referirse a los poderes a los que De Vitoria plantó cara, Silva ha querido llamar la atención sobre el poder que se le está dando actualmente a la tecnología, en concreto a la inteligencia artificial, que en muy poco tiempo, como ya comienza a ocurrir, hará que sea necesario pagar para elaborar un trabajo intelectual de cierto nivel.

"Y cuando uno compra el pensamiento, el pensamiento que por pereza no ha sido capaz de elaborar o porque no posee el conocimiento necesario para elaborarlo, lo que está perdiendo fundamentalmente es su voluntad individual, se convierte en un títere de quien le está vendiendo el pensamiento", ha expuesto.

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"Está encima vendiéndoselo y, como se lo está vendiendo, también se convierte en un rehén. Y si el que te vende una herramienta para pensar, mañana te sube el precio en un 20 por ciento, pues lo tendrás que pagar", ha reflexionado.

El autor, que decidió escribir sobre el padre del derecho internacional por una fuerte conexión al indagar más sobre él, defiende además que las ideas y el carácter de De Vitoria "remiten a una serie de realidades que no pueden estar más de moda", por lo que diría casi que "es una figura de moda".

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"De Vitoria habla sobre los límites del poder. Estamos en un momento en el que muchos poderosos no quieren límites. Dan coartadas por las que debemos exonerarlos de los límites a los que todos entendemos que el poder se somete", ha argumentado.

Francisco de Vitoria también era un defensor de la dignidad humana y, ha denunciado el escritor, actualmente la dignidad humana "es arrollada una y otra vez no solo por los poderosos o por los Estados, sino también por otras entidades que tienen mucha influencia en nuestro mundo". EFE

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(foto) (vídeo)