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São Paulo, 17 nov (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) perderá un 16 % de sus ingresos en 2027 debido a la prohibición de las apuestas deportivas, según cálculos presentados este martes por la institución.

El fin de las apuestas, que fueron prohibidas por medio de un decreto aprobado en septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, causará un impacto de 420 millones de reales (unos 72 millones de dólares o 66 millones de euros) en los ingresos de la CBF el año que viene.

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El impacto acumulado hasta 2030, incluyendo los contratos rotos en 2026, podrá superar los 2.000 millones de reales (cerca de 346 millones de dólares), según un comunicado de la CBF.

Las cifras fueron presentadas en una reunión de la CBF con los clubes de primera y segunda división, celebrada en la sede de la federación en Río de Janeiro.

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En esa reunión se debatieron alternativas para reducir los efectos del fin de los patrocinios de las apuestas en el fútbol, incluyendo la posibilidad de una "transición gradual, semejante al modelo adoptado por la Premier League, en Inglaterra", según la nota.

Las casas de apuestas deportivas patrocinaban el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil y también a numerosos clubes de primera división.

Este martes, Betano, una de las mayores empresas del sector, oficializó la suspensión del contrato de patrocinio que tenía con el Flamengo, que estaba valorado en 268,5 millones de reales al año (aproximadamente 46 millones de dólares).

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El decreto que prohíbe las apuestas fue anunciado el pasado septiembre y tiene valor provisional hasta que lo refrende el Congreso Nacional, que no debe debatir la cuestión hasta el comienzo de 2027.

La polémica medida causó protestas de los principales equipos brasileños y está siendo cuestionada en los tribunales por medio de numerosas demandas judiciales, aunque el Tribunal Supremo ha paralizado todos los procesos hasta que la alta corte analice la situación. EFE

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