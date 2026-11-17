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Tàrrega (Lleida), 17 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido este martes el voto a quienes están "hartos" de los "sermones" y el "aire de superioridad moral" de PSC, Comuns y ERC ante unos servicios públicos que "cada día son peores": "Cada día somos más a los que ya no nos engañan", ha dicho.

En un mitin en Tàrrega (Lleida) junto al cabeza de lista al Congreso por Lleida, Isidre Gavín, y otros candidatos ha sostenido que estos partidos hacen pagar "impuestos de primera" pero que "los servicios públicos que tendrían que mejorar" no lo hacen.

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"Estamos hartos de Colau, Hereu, Urtasun, Rufián, que dicen que defienden a los trabajadores pero castigan a quien trabaja, a quien se esfuerza y a quien quiere prosperar", se ha quejado.

La candidata de Junts ha lamentado que ahora el "único compromiso" de estos partidos sea frenar a PP y Vox: "¡Ya lo creo que hace falta frenar a PP y Vox! Para eso estamos nosotros".

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"Pero nosotros también estamos aquí porque queremos un país mejor: queremos garantizar el progreso y el bienestar de nuestros hijos", ha dicho.

Nogueras ha recordado el compromiso que hoy ha propuesto firmar al resto de candidatos catalanes para hablar en catalán "siempre" en las Cortes, algo que, ha afirmado, permitirá ver quién va "de farol" y quién está dispuesto a defender la lengua ante PP y Vox.

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"¿No quieren pinganillos? Pues pinganillos para desayunar, para comer y para cenar", ha zanjado.

Tras una nueva jornada de huelga de maquinistas en Cataluña, Nogueras ha lamentado que hoy "ningún tren" ha llegado a primera hora de la mañana a Tàrrega y ha augurado que el traspaso de Rodalies pactado entre ERC y el Govern con la empresa mixta no lo arreglará.

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"Ellos se han montado el chiringuito, pero han pasado y pasarán tres años y no lo habrán hecho", ha vaticinado. EFE