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Londres, 17 nov (EFE).- La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha registrado su interés para albergar la fase final de la Liga de Naciones que se disputará del 9 al 13 de junio.

Según la cadena británica BBC, España y Francia también han mostrado el mismo interés para celebrar las rondas finales del torneo, que incluirían semifinales, tercer y cuarto puesto y final.

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La FA aún no tiene claro cuál sería el estadio adecuado para llevar a cabo el torneo, en caso de ser elegida sede, pero Wembley, en Londres, que está libre en esas fechas, parece el escenario más propicio.

Desde que el torneo comenzó a celebrarse, Inglaterra nunca ha albergado la fase final, al contrario que Holanda, Alemania, Italia y Portugal.

La selección dirigida por Thomas Tuchel venció este fin de semana a España en el Metropolitano, sellando el primer puesto del grupo, y conocerá este viernes su rival en los cuartos de final. Los posibles oponentes en los duelos de marzo son Bélgica, Holanda, Dinamarca o Noruega.

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La FA ve esta fase final de la Liga de Naciones como una oportunidad para prepararse de cara a la Eurocopa que se disputará en Reino Unido y la República de Irlanda en 2028. EFE