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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los indecisos y a los abstencionistas que apoyen al Partido Popular en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para que haya un cambio en España. A su entender, el país "no está para equidistancias".

"Pido el voto para la gestión, para la decencia, para la honradez y para el cambio necesario", ha reclamado Feijóo en un mitin del PP en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojaforum, en el que también han participado la candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente de esta comunidad, Gonzalo Capellán. Además, ha agradecido la presencia de dos expresidentes riojanos, Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros.

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En su intervención, ante unas 1.500 personas, según fuentes del PP, Feijóo ha apelado a la movilización de los suyos para que se dediquen hasta el 29 de noviembre a explicar a "todo el mundo" lo que se juegan como país. "Pidamos el voto a todo el mundo", ha insistido.

Así, ha solicitado el voto a aquellos que "piensan abstenerse" y ha dicho que "el país no está para abstencionistas ni para equidistancias". "España necesita un cambio y la abstención no facilita el cambio", ha avisado.

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Además, ha reclamado el voto "a quien duda" porque, según ha dicho, estas elecciones van de darle a España "el mejor Gobierno". A su entender, ese Ejecutivo "será mejor cuanta más fuerza tenga el Partido Popular" en las urnas.

Feijóo también ha pedido el voto a aquellos que respaldaron "siempre" al PP, a los que ha dado las gracias, y a aquellos que les votaron pero "ahora no quieren hacerlo". "No os voy a fallar si recuperamos ese voto", ha resaltado.

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TAMBIÉN PIDE "EL VOTO PRESTADO A MUCHOS SOCIALISTAS"

Como ya hizo este mediodía en el mitin de Bilbao, ha apelado a los socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. "Pido el voto a quienes votaron al PSOE y han visto como el Gobierno ha sido una mezcla de corrupción, de mala gestión, de machismo y de mentiras. Le pido el voto prestado a muchos socialistas porque no quieren seguir en este sanchismo que se ha cargado España y el PSOE", ha aseverado.

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El candidato del PP también se ha dirigido a los más jóvenes, en especial a aquellos que van a votar por primera vez. "Vuestro voto es fundamental para cambiar al peor Gobierno de nuestra historia y para hacer un país mejor", les ha dicho.

Feijóo ha afirmado que estas elecciones no van "de siglas ni de bloques" sino de "decencia o de indecencia". "Esto va de que el país funcione o que entre todavía más en la decadencia que, año a año, en los últimos ocho hemos vivido", ha enfatizado.

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Después de que las encuestas sitúen al PP como primera fuerza, el líder del PP ha admitido que "todo huele" a que les va a "ir muy bien" porque en ninguna provincia están bajando. Sin embargo, ha pedido no confiarse porque "aquí no hay hecho nada". "Que nadie se conforme. Aquí no está puesta una urna", ha manifestado.

"ESPAÑA NECESITA UN SERVIDOR, NO UN IMPOSTOR"

Feijóo ha cargado contra Sánchez y el PSOE porque "van como pollo sin cabeza", "se ponen camisetas y se ponen a bailar". "Hombre, un poco de respeto a la gente. Si quieren ir a 'Operación Triunfo', pues que vayan. Pero hombre, el Gobierno de España, los problemas de la gente de España, es un poco más importante", ha exclamado, cosechando el aplauso de un auditorio entregado.

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En este punto, ha asegurado que "España necesita un servidor y no un impostor". "Yo vengo a servir. Necesitamos un Gobierno que recupere el valor de la palabra dada, eso significa ser un servidor, sin cambios de opinión por conveniencia, sin mentiras, que se diga la verdad y que lo que se prometa se cumple. Y si no, cállate", ha remachado.

A su juicio, si un político no está seguro de que puede cumplir una cosa, "no la digas", ya que "la palabra del presidente del Gobierno de España ha de ser un palabra que la gente crea aunque no le vote, aunque no estés de acuerdo con él", porque ha resaltado que lo que se necesita es un Ejecutivo que gobierne "para todos", no para una parte de los ciudadanos.

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El jefe de la oposición ha contrapuesto su idea de gobernar y la de la "corrupción" y "falta de gestión" de Sánchez: "Saber gestionar y no robar, esa es la fórmula que sí funciona y la que vamos a llevar a toda España".

"Yo no soy un experto en propaganda, no soy un actor metido a política, no miro las encuestas para saber cuáles son mis principios. Lo nuestro es el trabajo, es el interés general, es la gestión de los impuestos. Eso es lo que vamos a explicar durante la campaña y lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno. Porque no hay otra forma de gobernar. Lo demás es un relato falso", ha proclamado.

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Asimismo, ha apostado por un nuevo Gobierno que dé la cara, subrayando que "un buen presidente no vive de espaldas a su pueblo", lo que ha aprovechado para reprochar a Sánchez que "nunca estuvo cuando ha hecho falta arrimar el hombro". "Cuando haya un problema, seré el primero en llegar y el último en irme", ha prometido.

PROMETE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS RIOJANAS

Feijóo ha lanzado también su compromiso con La Rioja y con su presidente, Capellán, para ejecutar el Pacto de Infraestructuras y "para corregir el déficit de inversión". "Es justo, es necesario", ha agregado.

Igualmente, el presidente de los 'populares' se ha comprometido a impulsar "nuevas frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja y con, al menos, una parada en Calahorra".

Porque "si hay demanda", ha continuado, "tenemos que poner nuevas frecuencias ferroviarias desde Logroño a Madrid, por La Rioja Baja".

"Por supuesto, la diputada y alcaldesa de Calahorra verá cómo los trenes paran en su ciudad", ha dicho, en alusión a Mónica Arceiz, que va en la lista del PP al Congreso.

Finalmente, el presidente del PP ha elogiado a Cuca Gamarra, una "excelente alcaldesa de Logroño" que "sabe de gestión" y que tiene "vocación de servicio". Dicho esto, ha encomendado al PP riojano sacar "tres" escaños en el Congreso en las generales del 29 de noviembre.