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València, 17 nov (EFE).- El Valencia Basket, con su victoria en la pista del Partizan Belgrado en la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga, retuvo el liderato del torneo, algo que no había logrado hasta ahora.

El equipo de Xavi Albert se impuso en Serbi por 64-76 y suma nueve victorias, las mismas que tiene el Olympiacos. No obstante, el Valencia tiene mejor balance de puntos anotados menos los recibidos, 99 por 75 del equipo griego, por lo que le adelanta en la clasificación.

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A esta duodécima jornada aún le queda por disputar el duelo entre el Besiktas y el Real Madrid pero ninguno le puede arrebatar la primera posición, ya que el equipo turco suma cinco triunfos y el español siete.

El Valencia fue líder por primera vez de la Euroliga en la décimo novena jornada de la pasada campaña pero no pudo retener esa primera posición, algo que sí que ha hecho ahora tras haberse encaramado a la primera plaza la pasada jornada.

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Además, el equipo valenciano tiene ya un colchón de tres triunfos respecto al Partizan, que ocupa la undécima posición y sería el primer equipo que quedaría eliminado de acabar así la fase regular. EFE