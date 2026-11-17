06/10/2026 Maribel Vaquero (PNV) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA PNV

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La candidata del PNV al Congreso por Vizcaya, Maribel Vaquero, ha considerado que la 'ley de nietos vasca' que plantea el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los exiliados por la violencia de ETA puedan votar en Euskadi y Navarra podría ser "una especie de reconocimiento de la nación vasca".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Vaquero se ha referido de esta forma a la propuesta del candidato popular sobre dicha normativa para los exiliados.

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La candidata del PNV ha recordado que el Estatuto de Gernika establece que son vascos y vascas quienes tienen la residencia en Euskadi y que, por lo tanto, es esta la que da opción a votar en la comunidad.

En este caso, ha valorado que la propuesta establece un paralelismo por el cual se entendería que existe una nación vasca, ya que, según ha señalado, al final se plantea que la nacionalidad vasca es la que permite votar en Euskadi. "Al fin y al cabo, podría ser una especie de reconocimiento de la nación vasca, lo que pretende Feijóo", ha considerado.

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Por otro lado, ha condenado el ataque sufrido este pasado fin de semana en Hernani por el candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Etxeberria. Ha asegurado que acciones de este tipo "no caben en las calles de Euskadi" y ha defendido que el PP "tiene todo el derecho del mundo a hacer campaña". "Lo que tenemos que hacer es condenar los actos violentos que se den que impidan a cualquier candidato poder hacer campaña en Euskadi, vengan de donde vengan", ha remarcado.

MENSAJE ENTRE FEIJÓO Y ESTEBAN

Además, ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo y el presidente del EBB, Aitor Esteban, hablaron a raíz de este ataque para trasladarle que no están de acuerdo con estos hechos y que los condenan, lo que a su juicio demuestra "una actitud democrática".

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Maribel Vaquero ha destacado que, en la campaña electoral, el PNV está haciendo hincapié en que constituye "la póliza vasca", es decir, la garantía de que la voz de Euskadi se escuche en Madrid para defender el territorio y seguir construyendo la casa vasca.

En ese sentido, ha señalado que el voto del PNV "vale doble" porque, por un lado, permite defender Euskadi y, por otro, construir la casa vasca. "Cuando hablamos de defender Euskadi, hablamos de que vamos a hacer frente a cualquier tipo de involución democrática", ha remarcado.

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Maribel Vaquero ha advertido de que la ciudadanía vasca y el conjunto de los votantes deben tener claro que después del 29 de noviembre llegará el 30 de noviembre, diciembre y el año que viene, por lo que "tienen que pensar quién va a defender mejor sus intereses".

Tras afirmar que el PNV "se ha dejado la piel en muchísimos temas" que afectan a Euskadi y ha logrado "traer acuerdos importantes para la ciudadanía vasca", la candidata jeltzale se ha preguntado quién defenderá los intereses de los vascos si no es su partido con un grupo fuerte en Madrid.

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En esa línea, ha censurado que EH Bildu "ha estado a otras cosas y no a la defensa del autogobierno vasco". Asimismo, ha insistido en que el compromiso del PNV es con Euskadi, ha descartado formar parte de ningún bloque entre el PP y Vox, y ha recordado que en 2023 hicieron inviable cualquier gobierno del Partido Popular.

Vaquero ha señalado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, necesita en estos momentos a Vox y que "la ecuación no se da de ninguna de las maneras" para darle apoyo. Además, ha afirmado que el líder popular pretende impulsar una mayor recentralización, acabar con el autogobierno y lograr "más Estado en Euskadi". Por ello, ha asegurado que el PNV pondrá "pie en pared" y estará enfrente de Feijóo si mantiene esa propuesta.

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Ante un eventual gobierno de PP y Vox, ha señalado que el PNV tendría que mostrarse firme en la defensa de Euskadi, de las instituciones vascas y de lo que la ciudadanía vasca decida en el territorio.

Tras reconocer que con Vox va a ser "muy difícil" dialogar, ha asegurado que, "gobierne quien gobierne", el objetivo del PNV siempre es lograr un mayor autogobierno. Por ello, ha afirmado que, si se alcanza un pacto de nuevo estatus político en Euskadi, su partido hará "una defensa férrea de ese estatus político en Madrid".

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"Nos puede tocar ir avanzando en el autogobierno y ahí estaremos, en primera línea en esa defensa y en ir dando pasos para que eso sea así, o podemos estar en la defensa férrea también de ese autogobierno", ha advertido.

Ante lo que ha calificado como ataques tanto de Vox como del PP en materia de autogobierno, la candidata jeltzale ha pedido a la ciudadanía vasca que confíe en el PNV y en que estará en la defensa de Euskadi, de lo que decidan los vascos y del autogobierno vasco.

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Según ha explicado, todavía hay mucha gente que no tiene decidido su voto, por lo que el PNV tiene que conseguir activar y pedir ese respaldo.

SMI

En relación con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de la subida del SMI hasta los 1.286 euros y del incremento del sueldo de los funcionarios, Maribel Vaquero ha defendido que Euskadi debe contar con las herramientas y los cambios legislativos suficientes para que los vascos puedan decidir un SMI ajustado a la carestía de la vida en el territorio. Asimismo, ha señalado que "lo deseable es que sea dentro de un proceso de negociación entre la patronal y los sindicatos vascos".

Sobre las pensiones y cómo garantizar la sostenibilidad del sistema, ha criticado que PP y Vox hayan introducido este asunto en la campaña, y ha recordado que en el Pacto de Toledo se aborda la revalorización de las pensiones. Por ello, ha dicho no entender por qué se quiere generar intranquilidad, sobre todo entre las personas mayores. "Lo que tenemos que hacer es garantizar unas pensiones públicas para que puedan estar acordes con el coste de la vida", ha indicado.

En cuanto a inmigración, Vaquero ha sostenido que Euskadi debe disponer de mayores competencias para gestionar los flujos migratorios y lograr una migración "regulada y segura".

En referencia a la decisión de cinco países europeos de crear un centro de retorno de inmigrantes en Ruanda, la candidata jeltzale ha defendido que la migración, "aparte de ser gestionada, también tiene que tener una visión humanitaria" y, en su opinión, "enviar a una persona que no tiene ninguna relación a un tercer país no es la mejor solución".

En materia de Seguridad, ha considerado necesarios "mayores medios en los tribunales para que la justicia pueda ser más rápida", así como que la Ertzaintza tenga mayores competencias, también en Europa, y participe en los foros donde se toman decisiones que afectan a la seguridad.

VIVIENDA

En relación con la vivienda y el rechazo del PNV al decreto de prórroga automática de los alquileres -que obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato-, Vaquero ha argumentado que las medidas que intervienen en exceso acaban por "retraer la oferta de los pequeños propietarios".

"Nosotros estamos de acuerdo en que se intervenga y se regule y por eso aprobamos el decreto ley de la Función Social de la Vivienda, el que tiene medidas para evitar los desahucios, para ir en contra de los fondos buitre y para regular el alquiler de temporada", ha destacado.

Desde el PNV, ha defendido que en materia de vivienda hay que "conjugar la construcción y la regulación" mediante un amplio acuerdo. Así, ante la falta de oferta, ha planteado rehabilitar las viviendas vacías que están en desuso y ha considerado que la línea a seguir es el pacto entre el PNV y el PSE en el Parlamento Vasco para activar la creación de más vivienda.