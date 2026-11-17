Guardar

Almería, 17 nov (EFE).- La historia de tres mujeres de Balerma (El Ejido, Almería) que llevan 55 años compartiendo sus vidas y la de un asesino real cuyo expediente ha inspirado un cortometraje figuran entre los proyectos reconocidos este martes en la Gala del Audiovisual Almeriense del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que ha repartido 43.300 euros entre cuatro futuras producciones.

La ceremonia, presentada por la actriz Eva Almaya, ha distinguido propuestas de cortometrajes y largometrajes que se rodarán en la provincia, además de reconocer a los ganadores del Maratón 48x4 y del ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes'.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con 'La casa de las titas', proyecto del cineasta Pablo Sánchez, de 21 años, que ha recibido el segundo premio de producción de largometraje, dotado con 10.600 euros y concedido a Roalillo Films.

La película contará la historia de tres mujeres conocidas como "las Isabeles", que en 1971 decidieron compartir sus vidas pese a no tener vínculos de sangre y que, 55 años después, continúan viviendo juntas en Balerma.

PUBLICIDAD

Según ha explicado Sánchez, las protagonistas han participado activamente en las reivindicaciones sociales, vecinales y culturales de la localidad, desde la mejora de sus calles hasta la defensa de unas instalaciones educativas dignas.

"Es necesario dejar constancia de la vida de personas que han tomado el camino difícil, que han luchado por los demás y que tienen algo que enseñar al mundo", ha defendido el joven director, que ha recordado que recibió su primer premio en FICAL cuando tenía 12 años. Una de las protagonistas, la "tía Isa", ha subido al escenario para agradecer el reconocimiento a un proyecto que pretende plasmar sus vivencias.

PUBLICIDAD

Otro de los proyectos destacados ha sido 'Pórtate bien', de Rocío Salas Juárez, distinguido con el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de cortometraje almeriense, dotado con 8.500 euros.

La cineasta ha explicado que la historia nace del expediente número cinco de su libro 'Palabra de asesino', en el que recoge los casos de 52 asesinos reales. "¿Justifica una infancia dura, difícil, que una persona se convierta en asesino?", ha preguntado Salas, quien ha señalado que el cortometraje abordará cuestiones relacionadas con la culpa y el arrepentimiento.

PUBLICIDAD

El principal galardón de producción, el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de largometraje, dotado con 18.000 euros, ha recaído en 'Las tres novias de Níjar', de 32 Historias Producciones, cuyos representantes, Francisco Conde y Curro González, han recogido el reconocimiento.

Por su parte, 'Culpable', de Roalillo Films, ha obtenido el segundo premio al proyecto de cortometraje, con 6.200 euros. Su directora, Amanda Ferrer, ha reivindicado la importancia de estas ayudas para impulsar nuevas producciones.

PUBLICIDAD

La gala también ha reconocido a los participantes del Maratón 48x4, que incorpora a su denominación una cuarta fase de asesoramiento de guion, existente desde hace años, y que ha contado con Pablo Berger como tutor.

'Corten', del equipo de Andrés González Teouchkin, ha obtenido el primer premio, dotado con 1.500 euros, mientras que 'La llamada', del equipo de Roberto Cádiz Sánchez, ha conseguido el segundo, con 800 euros.

PUBLICIDAD

Finalmente, 'Un día cualquiera', de Santiago Román Ospina, ha sido distinguido como mejor cortometraje del ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes'. Su director ha reivindicado el cine como herramienta cultural para transmitir ideas y contar historias. EFE

mma/amd