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Oviedo, 17 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a un aficionado por dirigir gestos y sonidos racistas al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido que disputaron el Real Oviedo y el club blanco el pasado 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere, y le ha impuesto una pena de once meses de prisión y una multa de 1.440 euros.

La pena de prisión quedará condicionada a la prohibición de acceso a los estadios de LaLiga y a la prohibición de acercarse al jugador.

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El aficionado también será inhabilitado durante tres años y once meses para oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre.

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia ha reconocido la atenuante de embriaguez, después de que el aficionado haya asumido su culpabilidad en un delito de odio.

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El caso fue denunciado por LaLiga, y el Real Madrid se adhirió posteriormente a la causa.

Como denunciante, LaLiga aportó, entre otras pruebas periciales, un informe de lectura de labios que facilitó la resolución del caso.

Fuentes de LaLiga han destacado que ya ha ganado doce sentencias de este tipo, lo que demuestra "el compromiso de LaLiga en la lucha contra el racismo y en la defensa de los valores del respeto en el deporte". EFE

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