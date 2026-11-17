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Barcelona, 17 nov (EFE).- Los técnicos que la mañana de este martes han iniciado los trabajos de desmontaje de los ocho paneles de las pinturas profanas del monasterio de Sijena depositadas en la Sala 17 del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) han completado este mediodía su "desinstalación y bajada".

Fuentes del MNAC han informado de que se han trasladado a una sala "especialmente acondicionada" para llevar a cabo otros trabajos "necesarios" previos a su traslado, el próximo día 2 de diciembre, al monasterio oscense.

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Una de las tareas que se ha iniciado es la de "pesar y medir" cada uno de los plafones.

A partir del resultado de estas mediciones, se adoptarán las "decisiones técnicas precisas para fabricar las cajas a medida".

Está previsto que los trabajos prosigan esta tarde, tras iniciarse a primera hora de la mañana, a cargo de una veintena de técnicos del centro, expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT, ganadora de la adjudicación para el traslado al Monasterio de Santa María de Sijena de estas pinturas.

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Los trabajos de desmontaje se llevan a cabo en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 824/2025, de 27 de mayo de 2025. EFE