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A Coruña, 17 nov (EFE).- Sin los internacionales Nsongo Bil, Lorenzo Amatucci, Lucas Noubi, David Mella y Josema Giménez, la plantilla del Deportivo empezó este martes a preparar su visita al Alavés, con una sesión vespertina en la que los lesionados Bright Ede y Zakaria Eddahchouri trabajaron con el grupo.

El central polaco se entrenó con normalidad en esta primera sesión preparatoria de la semana, por lo que todo apunta a que podrá reaparecer en Vitoria, a donde Antonio Hidalgo también podría llevarse al delantero neerlandés.

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Zakaria Eddahchouri, operado a finales de septiembre de una lesión en la muñeca, ya está trabajando al mismo ritmo que sus compañeros y podría recibir el alta médica antes del duelo en Mendizorroza.

El cuerpo técnico que lidera Antonio Hidalgo dispuso una activación con rondos, una tarea de finalizaciones y un partido de fútbol reducido para concluir. Noé, Rubén López, Samu y Kevin fueron los futbolistas del Fabril que trabajaron con el primer equipo.

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El cameruñés Nsongo Bil, el italiano Amatucci y el belga Lucas Noubi se incorporarán mañana, miércoles, a los entrenamientos, mientras que Mella lo hará el jueves y el uruguayo Giménez el viernes. EFE

dmg/sab