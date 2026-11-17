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Ceuta, 17 nov (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha atendido sanitariamente a 1.346 migrantes en la última semana como consecuencia del dispositivo especial puesto en marcha para atender la presencia en la ciudad de miles de personas desde los días 30 y 31 de julio.

En un comunicado, el organismo sanitario ha advertido de que las atenciones se han producido entre el 10 y el 16 de noviembre, ambos inclusive, y de ellas 775 corresponden a los dispositivos de Atención Primaria y el 061, mientras que 571 al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

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El balance recoge la actividad asistencial desarrollada durante siete jornadas consecutivas y las cifras se refieren a asistencias "prestadas y no necesariamente a personas distintas, dado que un mismo paciente puede requerir atención en más de una ocasión".

INGESA mantiene una "respuesta coordinada" entre los puntos de atención a la población migrante, los servicios de urgencias extrahospitalarias, el 061 y el Hospital Universitario de Ceuta, con el objetivo de atender las necesidades sanitarias y preservar la actividad ordinaria del área sanitaria.

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La organización de los recursos y el seguimiento diario de la demanda "permiten adaptar la atención a las necesidades de cada jornada, con la participación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria y Atención Especializada".

La jornada de más actividad fue el 16 de noviembre con 228 asistencias (126 en Atención Primaria y 061, y otras 86 en el HUCE).

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El INGESA ha aclarado que el balance no incorpora como asistencias las vacunaciones, las pruebas de ortopantomografía ni las salidas de ambulancias. EFE