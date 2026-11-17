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San Sebastián, 17 nov (EFE).- El defensa de la Real Sociedad Aihen Muñoz se ha mostrado este martes partidario de mantener "los pies en la tierra" para prolongar la buena dinámica de resultados de su equipo antes del próximo partido ante el Racing de Santander y de encarar el exigente tramo del final de año.

"Es difícil estar en esta dinámica todo el año, pero tenemos que aprovechar esta ola y esta serie de nueve partidos para competir y ver cómo llegamos al año que viene", ha dicho Muñoz en una rueda de prensa.

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"Hay que mantener los pies en la tierra. En todos los encuentros hemos estado a punto de ganar o de perder y debemos estar preparados por si llega una racha de dos o tres derrotas seguidas, aunque ojalá no ocurra", ha reflexionado.

Respecto a su rol secundario en los planes de su entrenador, Pellegrino Matarazzo, y la falta de continuidad en las alineaciones, Aihen ha asumido las decisiones técnicas y ha destacado la importancia de estar siempre listo. "Me gustaría jugar más, pero esto es fútbol y el cuerpo técnico es quien decide", ha afirmado.

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"Lo que me ha caracterizado y me ha ayudado a mantenerme aquí es mi actitud para aprovechar las oportunidades. Muchas veces los jugadores de valor son los que responden bien cuando les toca salir tras mucho tiempo sin participar", ha asegurado.

Cuestionado por su futuro y su renovación en el club donostiarra, el lateral ha transmitido tranquilidad y gratitud hacia la entidad txuri-urdin. "No ha habido nada, pero es algo que me hace estar tranquilo. Estoy muy agradecido y ojalá pueda seguir más tiempo, aunque puede que sea mi último año", ha admitido.

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El futbolista ha enviado además un mensaje de apoyo a Ander Barrenetxea tras su lesión de larga duración. "En estos momentos es cuando se ve cómo es nuestro vestuario. Trabajará desde ya para que vuelva lo mejor posible y, entre todos, le ayudaremos porque es un jugador muy valioso para nosotros", ha concluido.

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