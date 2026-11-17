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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta logró este martes una victoria de carácter en la piscina del Novi Beograd (17-18) en un duelo de máxima tensión que se resolvió en los últimos instantes y que permite al conjunto marinero certificar matemáticamente su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El duelo se presentaba como el mayor desafío de la temporada para el equipo que dirige Fran Fernández, después de lo sucedido en el encuentro de ida, y el conjunto serbio confirmó que no iba a ponerle las cosas fáciles. El subcampeón continental en 2025 salió decidido a discutirle el triunfo y llegó a disfrutar de dos goles de ventaja en el primer cuarto (4-2, min. 4).

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El Atlètic Barceloneta reaccionó y convirtió el encuentro en un pulso de máxima igualdad, con alternativas constantes y diferencias mínimas en el marcador. Ninguno de los dos equipos logró despegarse hasta el último cuarto, cuando Milan Glusac, con once paradas, sostuvo a los locales y Matyas Meszaros, máximo goleador de su equipo con cinco tantos, culminó la remontada para situar el 14-13.

Con el partido cuesta arriba, el vigente campeón de Europa dio un golpe de autoridad. Un parcial de 0-3 en apenas dos minutos cambió el rumbo del encuentro y permitió a los marineros alcanzar una ventaja de dos goles (14-16), la primera que les daba cierto margen para afrontar el desenlace.

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El Novi Beograd no se rindió, pero el Atlètic Barceloneta supo resistir el último arreón. Unai Biel, máximo anotador visitante con cuatro goles, firmó el 16-18 a falta de un minuto, aunque Nika Shushiashvili volvió a apretar el marcador (17-18).

Los serbios dispusieron de una última superioridad numérica para forzar los penaltis, pero Kristian Sulc no encontró portería y el conjunto marinero pudo celebrar una victoria de enorme valor en Belgrado, que le asegura su presencia entre los ocho mejores de Europa. EFE

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avm/sab