Madrid, 16 nov (EFE).- En el sorteo de la lotería Primitiva celebrado hoy lunes día 16 de noviembre hay un boleto acertante en Cádiz con dos premios acumulados que cobrará un total de 11.659.151,22 euros.
Gran parte del premio corresponde a un premio de categoría especial (6 aciertos + reintegro) con 10.925.401,24 euros y otro de primera categoría (6 aciertos) con 733.749,98.
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El boleto agraciado ha sido validado en el despacho receptor número 21.175 de Cádiz, situado en Avenida Marconi 1, según ha informado Loterías del Estado.
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante con 118.986 euros, que ha sido validado en el despacho receptor número 21.060 de Cádiz, situado en Avenida del Perú, 12.
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Combinación ganadora:08-34-09-48-17-43
Complementario:29
Reintegro:0
Jocker: 6436393
EFE
amd/fp
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