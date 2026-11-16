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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reeleción, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender este lunes su cambio de opinión sobre la amnistía a los líderes independentistas del procés en Cataluña y lo justifica porque, dice, actuó con "coherencia".

En una entrevista en Informativos Telecinco, recogida por Europa Press, también ha señalado que tenía "todo el derecho" a pasar unos días en verano junto a su familia, a pesar de que poco antes se había producido la grave crisis migratoria en Ceuta, e insiste en que estuvo trabajando todos esos días a pesar de encontrarse en Lanzarote.

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Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser cuestionado sobre donde está la frontera entre un cambio de opinión y una mentira a los votantes, después de que admitiese haber modificado su posición sobre la amnistía cuando necesitaba los votos de Junts para su investidura al inicio de la legislatura que acaba de concluir.

PUEDE CAMBIAR DE POSICIÓN SI MANTIENE "EL HORIZONTE"

"Si la posición que uno tiene es modificada, pero el horizonte hacia el que va es el mismo, hay una coherencia en todo lo que uno puede practicar", ha señalado.

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A continuación, Sánchez ha justificado que esta norma ha contribuido a "recuperar la convivencia" en Cataluña después del "trauma" del proceso independentista y las condenas a los líderes de ERC y Junts.

Al ser interrogado sobre por qué antes de las elecciones generales de julio de 2023 defendía la posición contraria y solo aceptó aprobar la amnistía cuando necesitaba el apoyo de los de Carles Puigdemont para ser presidente, ha reiterado que hizo "de la necesidad virtud"

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"Necesitábamos sacar adelante un Gobierno que continuara con la labor de normalización, recuperación y reconstrucción de la convivencia en Cataluña" y además "evitar un gobierno del PP con Vox" que sería "una auténtica involución".

LAS CAUSAS DE LA "AVALANCHA" DE CEUTA, SIN ESCLARECER

Por otro lado, sobre el motivo por el que se fue de vacaciones a la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) poco después de la crisis de Ceuta, Sánchez ha defendido que tiene "todo el derecho" a estar con su familia unos días al año. "Y eso no significa que no trabaje en el lugar en el que estoy", ha apuntado. "Da la sensación de que estar en las Islas Canarias simplemente es estar de vacaciones", se ha quejado.

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Respecto a la crisis en la ciudad autónoma, dice que la Policía "todavía no ha esclarecido las causas reales de la avalancha" de unas 80.000 personas que entraron desde Marruecos de manera irregular en los días 30 y 31 de julio y defiende que su Ejecutivo es el que más ha hecho por la ciudad autónoma.

En este sentido ha recalcado que su Ejecutivo ha conectado energéticamente a Ceuta con la Península Ibérica y ha logrado que las dos ciudades autónomas, también Melilla, se sienten por fin en el Comité de las Regiones, como paso para "europeizar" estos territorios.

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NO TOMÓ EL MANDO TRAS LA DANA PORQUE MAZÓN NO QUISO

Así, respecto a la responsabilidad que ha asumido su Gobierno en las distintas crisis que ha tenido que gestionar, ha dicho que siempre han estado al lado de las víctimas y tratado de responder a la altura de una gran democracia como España, en el caso de Ceuta "respetando los derechos de los migrantes" que entran "aunque sea de manera irregular".

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En la misma línea, respecto a la dana de octubre de 2024 que causó 229 muertos en Valencia, sostiene que el Gobierno Central no tomó el mando porque el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón (PP), no quiso cederlo.

"Yo me encontré con ese dilema, pero el señor Mazón me dijo que no quería una intervención y que no quería ceder el mando", ha afirmado Sánchez, que considera que si hubiera asumido la gestión sin tener el apoyo de la administración que maneja las competencias "la respuesta hubiera sido mucho peor".

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La posición que adoptó entonces, defiende, fue que la Comunidad Velenciana coordinara la respuesta mientras el Gobierno Central estaba a su lado "apoyando y poniendo recursos" y subraya que incluso reconstruyeron muchas de las carreteras e infraestructuras que eran competencia autonómica, de la Diputación provincial o de los ayuntamientos. Por tanto considera que su Ejecutivo se comprometió con la Comunidad Valenciana, reconstruyó y respondió ante esa situación.