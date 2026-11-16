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El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha cargado contra la "cultura del pelotazo" que ha atribuido al Partido Popular de la región, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de "cobarde" por llamar "gentuza" a quienes "se manifiestan" contra la guerra en Irán, y por no reunirse con los profesiones ni "escuchar sus reivindicaciones".

"El esfuerzo que han hecho como dije ayer miles y miles de hombres y mujeres en barrios obreros como este y en ciudades obreras es lo contrario de que los negocios vengan pagados por todos para toda tu familia", ha asegurado este lunes en un acto en el distrito de Latina.

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"De esfuerzo nada", ha insistido el también ministro para la Transformación Digital, al tiempo que ha acusado al gobierno regional de defender Madrid "para unos pocos" y querer convertirlo en "un club privado". Una diferencia de "modelos" que la gente "tiene que entender" porque, según ha afirmado, es "lo que nos jugamos" en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En tono irónico, ha pedido el regreso del presidente de Argentina, Javier Milei, así como "más entrevistas a [Alberto Núñez] Feijóo", líder del PP y candidato a la presidencia el 29N, y "más actos del PP": "Y pido que salga más Ayuso, por favor. Por favor, salid más. Os digo más, os cedemos la tribuna, venid aquí a hablar, por favor. Cuanto más habléis, mejor".

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Así, ha pedido el voto para el PSOE como una "herramienta maravillosa" para no tener que elegir entre la "copia" de Vox --en referencia al PP-- y el "original", con discursos que "niegan el cambio climático", "la justicia social" y "justifican a Netanyahu", en referencia al primer ministro israelí.

En contraposición, ha destacado la valentía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "decirle al hombre más rico de la historia de la humanidad que le vas a meter mano a las redes sociales" o "decirle a los grandes multinacionales que en España la energía va a ser renovable".

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"Valiente es ir a Naciones Unidas a defender que lo que pasa en Gaza es un genocidio y reconocer el Estado palestino y que te digan que estás solo y ver que todos los países siguen el camino que hizo España", ha añadido el líder de los socialistas madrileños.