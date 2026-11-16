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Madrid, 16 nov (EFE).- Una persona ha fallecido este lunes por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la A-49, a la altura del kilómetro 94, en Gibraleón (Huelva), ha informado en X el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha ocurrido sobre las 17:50 horas, cuando varios ciudadanos han alertado al 112 de un accidente de tráfico ocurrido en la citada vía, en sentido Sevilla.

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La sala coordinadora dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a Mantenimiento y a los Bomberos de Diputación.

A su llegada al lugar del accidente, las asistencias confirmaron el fallecimiento de una persona, de la que no han trascendido más datos. EFE