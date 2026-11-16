Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana desalojan la acampada por la vivienda de Barcelona

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Madrid, 16 nov (EFE).- Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, junto con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han desalojado este lunes de madrugada la acampada por la vivienda que estaba instalada en la Plaza de Cataluña de la Ciudad Condal desde el pasado 29 de septiembre.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales la Acampada Habitatge Catalunya, que también ha denunciado que han sido desalojados de manera "ilegal, sin previo aviso y sin mediación".

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Asimismo, una portavoz ha señalado que la Guardia Urbana ha actuado "bajo la decisión de un regidor, no bajo la decisión del alcalde" y ha reclamado la intervención de "la figura de mediación" para poder ser desalojados. En este sentido, la cuenta oficial de la acampada ha difundido un documento en el que se puede ver la orden de desalojo, firmada por el regidor del distrito de L'Eixample, Jordi Valls Riera.

Por otra parte, según ha confirmado Betevé, varios furgones policiales han rodeado la plaza, han cortado todos los accesos al tráfico y han establecido un perímetro que ha rodeado la acampada. Una vez desplegado el dispositivo, los agentes han accedido al interior de la acampada y han pedido a los manifestantes que recogiesen sus enseres y se marcharan.

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La actuación policial se ha saldado con cerca de 80 identificaciones y sin que se hayan interpuesto denuncias. Posteriormente, operarios del servicio de limpieza han terminado de sacar el material y limpiar la zona. EFE