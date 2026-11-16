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Madrid, 17 nov (EFE).- El precio de la vivienda ha experimentado incrementos interanuales de hasta el 15 % por la escasez de oferta y ha retrasado las previsiones de estabilización a 2028, según un observatorio de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El estudio publicado este martes incide en que mientras la economía crece a un ritmo del 2,5 %, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción ha moderado su avance al 3 % con la producción real estancada en unas 8.000 viviendas terminadas al mes (frente a unas 12.000 iniciadas).

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La XXIV edición del Observatorio de la Valoración de AEV apunta a una brecha de 150.000 inmuebles al año entre oferta y demanda, ya que la formación de hogares —estimada en 250.000 anuales— triplica la producción de vivienda libre terminada (aproximadamente 94.000 unidades en 2025).

Los expertos que han participado en la elaboración del informe aseguran que el ajuste del mercado se impondrá por la vía de la demanda con un menor volumen de compraventas, el retraso en la emancipación, reducción de metros cuadrados observada en las tasaciones recientes y el desplazamiento hacia periferias o provincias secundarias bien conectadas con los focos de empleo.

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Este ajuste se produciría a través de esta vía ya que no se prevé un techo de crecimiento antes de 2028, dice la AEV.

En el ámbito financiero, la caída del crédito a la construcción, que fue del 2,18 % en junio, es descartada en este observatorio como el principal freno promotor, mientras que se reflejan otras causas como el déficit de oferta, la escasez de suelo finalista, los plazos burocráticos o la falta de mano de obra especializada. EFE

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