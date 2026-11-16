16/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Feijóo ha pedido este domingo, en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas, movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha defendido que España necesita "decencia, ambición y gestión" para abrir una nueva etapa política. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este lunes en Pamplona "saldar una deuda" con aquellas personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra a causa del terrorismo de ETA, de forma que puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieron empadronados.

"Eso sí es dignidad, eso sí es memoria y eso sí es justicia. Vivan donde vivan. Si quieren volver a votar en un municipio en Navarra del que le echaron, podrán volver a votar", ha garantizado Feijóo en un mitin en Pamplona, junto a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, y la candidata al Congreso, Leticia San Martín.

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El PP ha explicado que el objetivo de esta reforma de la ley electoral, que han bautizado como 'ley de nietos vasca', es "facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles del País Vasco".

UNA MEDIDA RECOGIDA EN EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP

El presidente del PP ha aprovechado este mitin en Pamplona, una autonomía y una ciudad cuyos gobiernos "se basan en las alianzas entre el PSOE y Bildu", para desvelar una de las medidas que estaba pendiente de concretar en el programa del partido para las generales del 29 de noviembre.

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En concreto, se trata de la medida 132 de su programa 'La Reconstrucción Nacional', en el que asegura que "quienes tuvieron que huir de ETA podrán volver a votar en su municipio". Feijóo presentó ese documento hace seis días en Madrid pero dejó algunos huecos con anuncios que desvelará en campaña.

"Promoveremos la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados", reza textualmente en el programa del PP, que ha recogido Europa Press.

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"BILDU NO SERÁ QUIEN FIRME LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE LA NACIÓN"

En su mitin en Pamplona, Feijóo ha afirmado que no van a permitir que la historia dé a Bildu "la última palabra". Así, ha subrayado que "hay miles de españoles a los que ETA "no consiguió doblegar" pero a los que "sí consiguió echar de sus casas en Navarra y de sus pueblos y de su tierra en el País Vasco".

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"Miles de personas que tuvieron que marcharse de Navarra y del País Vasco para defender la libertad. Y después de tantos años siguen esperando que España les haga justicia", ha dicho el candidato del PP ante unas mil personas que han asistido a este acto en un hotel de Pamplona.

Por eso, ha dicho que él quiere "saldar una deuda" con esas personas con dos compromisos. En primer lugar, ha afirmado que Bildu "no será quien firme la memoria democrática" de la nación. "No va a ser la ley de memoria democrática de Bildu. Es una ofensa a los demócratas y blanquea a Bildu", ha aseverado.

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La segunda decisión, ha proseguido, consiste en "ayudar a volver a todo el que quiera al lugar del que le echaron los terroristas". "Vamos a reformar la legislación electoral para que quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra recuperen, si así lo quieren, el derecho a votar en los municipios en los que estaban empadronados", ha explicado, para insistir en que eso sí es "dignidad, memoria y justicia".

APOYO A SU CANDIDATO JON ECHEVERRIA TRAS LA AGRESIÓN

Feijóo ha avanzado que este martes irá a Guipúzcoa, aunque no lo tenía "previsto" inicialmente", para apoyar a su candidato al Congreso en esta provincia, Jon Echeverría, tras la agresión que sufrió el pasado sábado en Hernani. De hecho, el PP ha pedido al Ministerio del Interior por carta que ponga medidas de protección a su candidato.

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El líder del PP ha señalado que quiere respaldar a Echeverría y a todos sus compañeros del PP vasco con el objetivo de dejar claro que "la calle no es de los violentos, de los delincuentes, ni de los que quieren romper la paz social".

"La calle es de todos los españoles y no nos van a sacar jamás de ella. Ni a gritos, ni a agresiones, ni a pedradas. Ni un paso atrás para defender la libertad en Navarra y en el País Vasco. Ni un paso atrás para tener esperanza, ni un paso atrás en el cambio político que demanda España", ha recalcado.

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FEIJÓO LIMPIA PINTADAS TRAS SER VANDALIZADO SU BUS DE CAMPAÑA

Feijóo ha señalado que en Navarra lo han vivido porque han pasado "muchos años atemorizados por los violentos". "Nos intimidaron, nos amenazaron, asesinaron a nuestros compañeros, quisieron callarnos, quisieron que renunciásemos a nuestros ideales, quisieron echarnos.

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Pero vencernos, jamás", ha enfatizado, para avisar que si no pudieron con el PP "en los años de plomo", no van a "poder ahora".

Precisamente esta tarde, el presidente del Partido Popular ha colaborado con miembros de Nuevas Generaciones a limpiar el autobús que está recorriendo toda España y que ha sido "vandalizado" esta noche en Lleida, según han informado fuentes del PP, que han difundido imágenes de Feijóo ayudando en esa tarea de limpieza de las pintadas.