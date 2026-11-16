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Madrid, 17 nov (EFE).- El sector ferroviario ha iniciado esta medianoche una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española.

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan en un 75 % en horas punta para cercanías, en un 72 % en alta velocidad y larga distancia y en un 65 % en media distancia.

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Renfe informó en un comunicado que, en Cercanías, los servicios mínimos en hora punta (de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas) quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual. En el resto del día, está previsto que circulen el 50 % de los trenes.

En Media Distancia se establece un 65 % de circulaciones y en Alta Velocidad/Larga Distancia, un 72 % de los tráficos de un día normal. En Mercancías, los mínimos afectan al 26 % del servicio programado.

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Por su parte, el operador ferroviario Iryo confirmó a EFE que operará este martes el 70 % de sus trenes, mientras que Ouigo anunció la supresión de 10 de los 27 trenes que tenía inicialmente programados.

Los servicios eliminados por Ouigo son: Madrid-Valencia con salida a las 07:15 horas, Barcelona-Madrid a las 07:35, Valencia-Madrid a las 10:27, Madrid-Valladoild a las 10:38 y Valladolid-Alicante a las 13:00 horas.

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También el Madrid-Murcia con salida a las 16:15 horas, Alicante-Madrid a las 18:00, Madrid-Valencia a las 18:15, Murcia-Madrid a las 19:53 y Valencia-Madrid a las 20:57 horas.

Los trabajadores del grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a esta jornada de huelga para reclamar mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

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A esto se suma la convocatoria del comité general de empresa de Adif, compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC, 2) y Sindicato Ferroviario (SF, 1), mientras que el de Renfe lo forman Semaf (5), UGT (3), CCOO (3), CGT (1) y SF (1).

Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas. EFE

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