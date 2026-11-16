El Monterrey derrota al Pachuca y se clasifica a la final del Apertura de mujeres

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Monterrey (México), 15 nov (EFE).- Las Rayadas de Monterrey se recuperaron de un bajo rendimiento en el primer tiempo para vencer este domingo por 3-2 a las Tuzas de Pachuca y clasificarse a las semifinales del Apertura del fútbol mexicano femenino.

La costarricense Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez anotaron por las regias de la entrenadora francesa Amandine Miquel, luego de que el Pachuca de la española Monserrat Tomé saliera delante con dianas de Paola García y la brasileña Aline Gomes.

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Las Tuzas fueron dueñas de la primera parte. Después de perder por 0-1 el partido de ida, salieron en busca de goles y pronto comenzaron a dominar.

En el minuto 10, Gomes le puso una asistencia a García, quien sacó provecho de la pobre marca y con un golpe de derecha puso el 0-1.

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La brasileña Eudimilla estrelló el balón en el poste en el 20 y unos segundos después, le dio un pase a Gomes, letal con el remate de zurda, el 0-2.

Monterrey reaccionó y en el 32 estuvo cerca de descontar. La española Lucía García se acercó al área con balón dominado, pero la defensora Kenti Robles apareció oportuna y le cerró los espacios.

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En la segunda parte, las Rayadas pasaron por encima del rival.

Del Campo aceptó un servicio de Lucía García; disparó de cabeza y metió la pelota en la red en el 47; García anotó de derecha en el 69 y Godínez lo hizo desde fuera del área en el 81 para darle a Monterrey una victoria por 4-2 en la serie.

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Ayer, las Pumas UNAM y las Chivas de Guadalajara se convirtieron en los primeros equipos semifinalistas.

Con dos goles de la portuguesa Stephanie Ribeiro y los demás de la costarricense Priscila Chinchilla, de Monserrat Hernández y de Elena Sainz, las Pumas golearon por 0-5 al Tigres UANL, el equipo más ganador de la liga, con 11 finales, siete de ella ganadas.

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Después la colombiana Farlyn Caicedo convirtió un gol, pero fue insuficiente para el Juárez FC, que empató 1-1 con el Guadalajara y quedó eliminado.

Un gol de Alicia Cervantes rescató la igualada para las Chivas que, después de un 0-0 en el partido de ida, se clasificaron por haber terminado mejor en la fase de grupos.

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El cuarto semifinalista quedará decidido este domingo, cuando el América visitará al Toluca, al que goleó por 3-0 en el encuentro de ida. EFE