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Albacete, 16 nov (EFE).- Un tanto en propia meta del Celta Fortuna sirvió para que el Albacete lograse su cuarta victoria consecutiva, por 1-0, en un duelo de muchas alternativas y ocasiones.

Tres victorias seguidas en liga más una en Copa del Rey habían hecho resurgir a un cuadro blanco en el mejor momento del inicio liguero, frente a un filial celtiña que venía de encadenar cuatro jornadas sin vencer.

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El Albacete solo tardó nueve minutos en perforar las redes visitantes, a través de un centro peligroso de Rober que, en su intento de despeje, introdujo en su propia portería el central Anxo.

La respuesta gallega llegó en un saque de esquina rematado por Bajcetic que sacó, con una mano, Mariño, con seguridad (minuto 14), mostrando que los porteros iban a ser claves en la noche de este lunes.

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El meta local estuvo todavía más acertado en un mano a mano con el goleador del Celta Fortuna Álvaro Marín, ante el que detuvo su disparo dentro del área cuando se cantaba el empate, a los veintiún minutos.

Eran momentos de ida y vuelta y, en uno de ellos, Valverde realizó una jugada personal en la que sentó a Milla y se plantó escorado ante Coke, quien repelió con acierto su posterior chut (min.27).

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Álex Rubio y Lorenzo, los dos antes del minuto 40, probaron fortuna con sendos disparos que rechazó el meta Coke, demostrando sus reflejos y la calidad bajo palos.

Tanto atacaba el cuadro albaceteño que en el minuto 41 Álex Rubio provocaba un penalti de Raúl que terminaría lanzando Soberón estrellándo el balón en el poste derecho de la portería celtista y dando así vida al filial vigués.

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El segundo periodo comenzó con una oportunidad clarísima para Rober que sacó una vez más Coke con el hombro en una muestra más de sus capacidades como portero.

Vladimir dispuso de la mejor ocasión del Celta Fortuna en una acción personal en la que dejó sentado a Neva y luego soltó un derechazo que se topó con el poste izquierdo de la meta manchega (min.49).

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En ese intercambio de golpes apareció Soberón para el Albacete en un lanzamiento desde la frontal que desvió a córner el guardameta visitante.

Vladimir volvió a poner en apuros a Mariño con un chut lejano que mandó en dos tiempos a saque de esquina.

El choque era de los que hacían afición y tanto Albarracín en varias oportunidades como Vallejo en una muy clara, en el minuto 77, estuvieron próximos a ampliar el marcador.

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No fue así y el Albacete tuvo que sufrir para sellar su cuarto triunfo consecutivo ante un Celta Fortuna que amplió a cinco los encuentros ligueros sin conseguir un triunfo.

- Ficha técnica:

1 - Albacete: Mariño, Lorenzo, Vallejo, Lluís López, Neva, Rober (Agus Medina, min.58), Ortuño, Pacheco, Valverde (Dani Bernabéu, min 70), Álex Rubio (Fabio, min.82) y Soberón (Albarracín, min.58).

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1 - Celta Fortuna: Coke, Milla, Anxo, Raúl (Noah, min.86), Vladimir, Antañón, Bajcetic (Sueiro, min.46), Oliveras, Óscar Marcos (Dávila, min.67), Ángel Arcos (Meixus, min.86) y Álvaro Marín (Jorge, min.86)

Gol: 1-0: Anxo, en propia puerta.

Árbitro: Éder Mallo (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulinas amarillas a los locales Mariño, Lorenzo y Neva, y a los visitantes Vladimir, Raúl, Antañón y Meixus.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante la presencia de 10.680 espectadores. EFE

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