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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- La selección griega no pudo lograr el billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones pese imponerse este lunes por 1-0 a Serbia, que se despide del torneo con cero puntos en su casillero, perjudicado por la goleada (5-0) que Alemania endosó a los Países Bajos en el otro encuentro del grupo.

Obligado a ganar tras complicarse, y de qué manera, la posibilidad de acceder a los cuartos de final, tras caer el pasado viernes por un contundente 7-0 en su visita a los Países Bajos, el seleccionador griego, el serbio Ivan Jovanovic, no dudó en recurrir de inicio al delantero Tasos Douvikas, suplente ante los neerlandeses.

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Una decisión que no pudo generar más críticas a Jovanovic que decidió prescindir de partida en Ámsterdam del máximo goleador de la presente edición de la Liga de Campeones, un lujo que ni prensa ni aficionados helenos parecieron entender.

Lo cierto es que poco o nada aportó el delantero del Como italiano en una primera mitad en la que Douvikas, que apenas participó en el juego, no logró contabilizar ni un solo remate en los primeros cuarenta y cinco minutos.

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Todo lo contrario que Christos Tzolis, jugador del Arsenal inglés, que acaparó todo el protagonismo en el ataque griego con sus continuas incursiones por la banda izquierda, donde se convirtió en un problema irresoluble para el lateral Kosta Nedeljkovic.

Pero a Tzolis, que no dejó de intentarlo una y otra vez, le faltó posteriormente la precisión necesaria para poder batir al guardameta serbio Djordje Petrovic, de largo el mejor jugador del conjunto balcánico en el primer período.

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Más plano se mostró el equipo griego en la segunda parte en la que los jugadores locales, según iban conociendo los goles de Alemania sobre Países Bajos en Berlín, asumieron con resignación la imposibilidad de alcanzar los cuartos de final.

Sin embargo, Grecia no quería despedirse de la Liga de Naciones con un empate que sabía a derrota y continuó, más a base de empuje que de buen juego, llegando cíclicamente al área rival.

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Una fe que encontró su premio con el gol de Giorgos Masouras, que había sustituido apenas unos minutos a un desaparecido Tasos Douvikas y que estableció en el 69 del definitivo 1-0 al enviar a la redes un centro del jugador del Benfica portugués Vangelis Pavlidis.EFE