Urtaran: Quien mejor defiende la casa vasca es el que la ha construido, el PNV

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Vitoria, 15 nov (EFE).- El cabeza de lista del PNV al Congreso por Álava, Gorka Urtaran, ha asegurado que "quien mejor defiende la casa vasca es el que durante décadas y generaciones se ha dedicado a construirla, a protegerla y a quererla contra viento y marea, y ese es el Partido Nacionalista Vasco".

En un acto electoral en Alegría-Dulantzi (Álava), Urtaran ha dicho que la receta del PNV es "muy clara": "Más autogobierno, más Euskadi para frenar a la ultraderecha y para seguir defendiendo los intereses de la sociedad vasca".

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"Aquí en Euskadi, estas elecciones no van de decidir quién va a gobernar en Madrid, porque eso va a venir condicionado por lo que ocurra fuera de nuestro país", ha dicho, para agregar: "Aquí en Euskadi estas elecciones van de quiénes van a ser los representantes de Euskadi en Madrid, y hay dos opciones: una es llevar representantes comprometidos con Euskadi, con nuestra gente".

Frente a esos, "la alternativa es la de aquellos que según crucen el río Ebro se van a olvidar de vosotros, se van a diluir en formaciones políticas de corte estatal donde lo vasco suena muy lejos y donde las prioridades nuestras van a quedar metidas en un cajón", ha señalado.

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Hay que decidir "quién va a representar a Euskadi en Madrid, y esa representación es la del Partido Nacionalista Vasco, la que defiende Euskadi cada día que pasa en Madrid"

Urtaran ha advertido de que "puede que lleguen tiempos difíciles a Euskadi" si gobiernan aquellos que pretenden recortar el autogobierno, vaciarlo de contenido y "pretenden recentralizar ciertas competencias importantes como pueden ser la salud, la educación, la justicia, como puede ser también la policía autónoma, que quieren desarticularla".

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"Estos pueden llegar al gobierno -ha agregado-, en esa coalición PP-Vox. Eso es posible y es probable, porque el Partido Popular se ha echado en brazos de Vox. No hay más que ver lo que ha pasado en Gipuzkoa, pero si hasta el señor Tellado está pidiendo para el Senado el voto a Vox, si votar al Partido Popular es votar a Vox".

Por eso, ante esta situación, "la sociedad vasca tiene que decidir en quién confía la defensa de la casa vasca", según Urtaran, quien ha asegurado que ellos lo tienen muy claro: "Quien mejor defiende la casa vasca es el que durante décadas y generaciones se ha dedicado a construirla, a protegerla y a quererla contra viento y marea, y ese es el Partido Nacionalista Vasco". EFE

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(foto)