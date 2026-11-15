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Montero afea que la economía andaluza "está al servicio del turismo" y apunta a "maltrato premeditado" con cribados

13/11/2026 La candidata de Podemos, Irene Montero, durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que el PSOE y el PP "no son lo mismo", pero "votan igual" en cuestiones como los impuestos a las energéticas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la permanencia de España en la OTAN y la creación de supermercados públicos, por lo que ha defendido el voto a su formación para impulsar medidas que "realmente permitan frenar a la extrema derecha". POLITICA Javier Fernández - Europa Press
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La candidata de Podemos a a los comicios generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha apuntado este domingo 15 que la comunidad andaluza sufre un "maltrato premeditado" que "pone en riesgo la vida de las mujeres con los cribados", mientras que ha sostenido la economía de Andalucía "está al servicio del turismo".

"Cuando las mujeres lo denuncian, las amenazan a ellas en lugar de poner cribados para todas a tiempo, para que ninguna mujer vea en peligro su vida porque no le hacen una prueba médica", ha criticado la candidata a la Presidencia del Gobierno en un mitin de campaña junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la candidata número uno por Sevilla, Mar Cambrollé; y el candidato número uno por Cádiz, Julio de la Torre, en la capital hispalense.

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En relación, Montero ha abundado en los "salarios bajos" y en que "en una tierra como Andalucía, una de las más ofrecidas para las vacaciones y el turismo en todo el mundo, casi la mitad de los andaluces no se pueden ir de vacaciones". "Y estamos permitiendo que haya pisos turísticos que expulsan a la gente de las ciudades", ha recriminado.

En esta línea, la candidata de Podemos para el 29 de noviembre ha ironizado sobre la defensa del libre mercado de las fuerzas políticas de derecha. "¿Por qué no se va Juanma Moreno a vivir a un zulo?, ha cuestionado, al tiempo de defender la subida del salario mínimo. "¿Por qué no se van ellos a recoger la fresa en Huelva o en Almería, a doblar el riñón por mucho menos de 1.200 euros?".

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Al respecto, Montero ha sostenido que Vox demuestra que "quieren seguir teniendo esclavos" y "andaluces que les hagan sus negocios". "Esa es su prioridad nacional, tener esclavos. Y ahí es a donde se encuentran los señoritos de Vox, explotando trabajadores, a la gente en condiciones de esclavitud. Por eso, intentan siempre que miremos al lado equivocado".

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