Martina Sande hace historia con un bronce mundial junto a Eder Rodríguez en Tailandia

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- La gallega Martina Sande, junto a su compañero Eder Rodríguez, se convirtió con un bronce en la primera tenista de mesa paralímpica española en lograr una medalla en un Mundial tras el éxito cosechado en Pattaya (Tailandia), dónde Ander Cepas y Juan Bautista Pérez se proclamaron subcampeones en la clase MD18.

Martina Sande y Eder Rodríguez, pareja en el dobles mixto de la clase XD7, comenzaron con una victoria en cinco juegos frente a los moldavos Dmitrii Lavrov y Elena Tikhonenkova. En cuartos firmaron una remontada ante los brasileños Fabio Silva y Thais Fraga Severo y en semifinales no pudieron con los surcoreanos Yeongjin Jang y Mi Gyu Lee, cayendo 1-3 y logrando el bronce.

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España sumó otra medalla más en el dobles masculino de la clase MD18 con Ander Cepas y Juan Bautista Pérez, que se proclamaron subcampeones del mundo.

La pareja española alcanzó la final la final después de superar en octavos a los suecos Emil Andersson y Sam Gustafsson por 3-0; en cuartos a los belgas Laurens Devos y Marc Ledoux también por 3-0; y en semifinales a los japoneses Hayuma Abe y Koyo Iwabuchi por 3-1.

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En la final se enfrentaron a los ucranianos Lev Kats e Ivan Mai, con los que perdieron en el desempate 2-3.

Daniel Rodríguez y Eder Rodríguez también compitieron en los dobles masculinos de clase MD8 y se despidieron en octavos frente a los franceses Emeric Martin y Florian Merrien por 1-3. EFE

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