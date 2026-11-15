Mario Mola gana la Media Maratón de Melilla, de nuevo sin récord para Reyes Estévez

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Melilla, 15 nov (EFE).- Mario Mola, tricampeón mundial de triatlón (2016, 2017 y 2018) y campeón mundial de duatlón (2023), se impuso este domingo en la XIV Media Maratón Melilla Ciudad del Deporte, en la que de nuevo Reyes Estévez, uno de los grandes atletas históricos del mediofondo español, se ha vuelto a quedar sin récord.

Mario Mola (Palma de Mallorca, 1990) completó su primera participación en la media maratón melillense en 1h08:34, récord del circuito, y entró en meta en solitario después de liderar la prueba durante buena parte del recorrido acompañado de Reyes Estévez, que buscaba batir el récord de España en categoría M50.

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Estévez (Cornellá de Llobregat, Barcelona, 1976) finalizó en segundo lugar con un crono de 1h09:19, mientras que el atleta melillense Edu Calderay completó el podio con una marca de 1h13:39.

“Objetivo cumplido”, dijo Mola en declaraciones a los periodistas a su entrada a meta, mostrándose satisfecho con el buen ambiente de la carrera, aunque reconoció su dureza en su segunda mitad pese a ser un circuito muy rápido en el que la humedad y el viento condicionan a los atletas.

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Afirmó que ahora se está dando “el lujo” de participar en algunas pruebas de atletismo por su preparación menos exigente que el triatlón, una etapa que está disfrutando y en la que se enmarca esta media maratón de Melilla, que terminó contento, dijo, por haber ajustado el ritmo y acabar “con relativas fuerzas”.

Reyes Estévez también se mostró “muy feliz” pese a no haber conseguido batir el récord de España de su categoría, al igual que ya sucediera el año pasado con la plusmarca europea M45.

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Explicó que sus sensaciones en la carrera han sido buenas y llegaba en un buen momento para “atacar el récord”, un objetivo que tuvo al alcance durante los primeros 12 kilómetros, pero a partir de ese momento empezó a encontrarse “un poco pesado” y a perder tiempo que después no pudo recuperar.

Felicitó a Mola por su “carrerón” de este domingo y el récord del circuito, y confió en que la media maratón melillense, que ganó en la anterior edición, siga creciendo.

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En categoría femenina ganó María Romero (1h23:47), seguida de Carmen Imbroda (1h:34:58) en segunda posición y Rosa Garrido (1h36:44) en tercera.

Al igual que Mola, Romero (Sevilla, 2000) participaba por primera vez en esta prueba, en la que compitió con su club, el Ramón y Cajal, “en representación de toda la ciudad de Ceuta, que Melilla y Ceuta son hermanas”.

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“Y más con la situación que allí tenemos”, agregó en referencia a la crisis fronteriza.

“Aunque nací en Sevilla, me siento una caballa”, reconoció la atleta ganadora, que transmitió a la ciudadanía ceutí y a sus servicios de seguridad y emergencia, de los que forma parte como militar, todo su apoyo y fuerza y confió en que “se pueda poner un poco de solución a aquello". EFE

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(foto)