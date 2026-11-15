Mañueco llama a "meter una marcha más" para que España no se quede "a merced de Sánchez"

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El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a movilizarse y "meter una marcha más" en la campaña electoral de cara al 29 de noviembre para que España "no pueda quedarse a merced" de Pedro Sánchez.

En un acto en Salamanca junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, Fernández Mañueco ha insistido en que las elecciones generales son un "momento crucial para España" porque suponen la oportunidad de un cambio "necesario".

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"Es necesario echar a Sánchez de la Moncloa, pero más necesario es poner a (Alberto Núñez) Feijóo al frente del Gobierno de España, para impulsar la reconstrucción nacional", ha agregado a respecto, para reivindicar al candidato 'popular' por su "proyecto nítido" e "ideas claras" para "devolver a los españoles lo que se merecen, confianza, tranquilidad y seguridad".

En este sentido, ha puesto también de ejemplo del modelo de gestión del PP en la Junta de Castilla y León, donde "las cosas funcionan". "Vamos a llevar la gestión de la Junta de Castilla y León a la Moncloa", ha clamado.

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Para todo ello, ha instado a los militantes a "meter una marcha más" y "apretar el acelerador a fondo". "Tenemos que llegar al final de la campaña a tope, con las pilas puestas. Hay que recorrer palmo a palmo nuestra tierra para conseguir cada voto", ha subrayado, en una petición que tiene el propósito de lograr "sacar las manos de Sánchez de la vida de la gente".