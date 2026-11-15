Llega el primer cayuco del domingo a El Hierro con 79 inmigrantes

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La Restinga (El Hierro), 15 nov (EFE).- Los 79 ocupantes de un cayuco han desembarcado en la madrugada en El Hierro, el primero de este domingo después de que Canarias recibiera el sábado a 1.580 inmigrantes en quince embarcaciones, según el recuento de la Agencia EFE a partir de datos de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle.

Los ocupantes de esta primera embarcación del domingo han desembarcado a las 02:35 horas en el puerto de La Restinga, auxiliados por la Salvamar Menkalinan, de acuerdo con los servicios sanitarios.

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Según los datos de los servicios de atención en tierra, el grupo está integrado por 71 hombres, cinco mujeres y tres menores, procedentes de Senegal y Gambia.

La embarcación había partido de Mboro, en Senegal, y sus ocupantes llevaban cinco días de navegación.

Las llegadas de este domingo se producen tras dos jornadas de intensa actividad en la ruta migratoria canaria: el viernes desembarcaron 843 personas en ocho embarcaciones y el sábado otras 1.580 en quince cayucos, de ellos tres en El Hierro, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife.

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El operativo de rescate de cayucos sigue en marcha y hay activadas diez embarcaciones, ocho de ellas Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil. EFE