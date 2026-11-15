Feijóo pide a Sánchez que le diga a su socio Bildu que no violente la campaña

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Santander/Madrid, 15 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le diga a sus socios de Bildu que "no violenten la campaña", después de que el candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, tuviera que cancelar un acto por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos.

"Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza, señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha afirmado Feijóo en un mitin en Santander.

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En esta legislatura Sánchez ha sido presidente con los votos de Bildu y por eso merece "estar en la oposición" después las elecciones, ha afirmado Feijóo, quien ha adelantado que hará una parada en Gipuzkoa en esta campaña para apoyar a Echeverría. EFE

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