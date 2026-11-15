El PP defiende el "valor doble" de su papeleta para "reconstruir España" y "proteger las fronteras"

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El PP ha señalado que el voto por su formación en las elecciones generales del 29 de noviembre tiene un valor "doble", que serviría para "reconstruir España", luchar contra las mafias que "usan el drama humano de la migración" y "proteger las fronteras".

La secretaria general de PP Europeo, Dolors Montserrat, ha hecho este alegato en favor de su partido durante un acto de campaña celebrado este domingo en el puerto de Palma, frente a las carpas desplegadas para atender a los migrantes llegados a la isla.

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La dirigente 'popular' europea ha criticado que el Gobierno central haya convertido la infraestructura portuaria en un punto que "las mafias utilizan para el drama humano de la migración" y ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mitin de este sábado en Palma "no hablara ni un segundo" de uno de los "grandes problemas" de Baleares, como, a su juicio, es la "migración irregular".

Esto ha afirmado que habría sucedido por que Sánchez es "cómplice" de estas mafias que han convertido el Mediterráneo y el océano Atlántico en "un cementerio" pero también porque es un "súbdito arrodillado" del rey de Marruecos, Mohamed VI, a quien ha acusado de "invasor".

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Montserrat ha apuntado que esto habría convertido a Sánchez en un "paria" en la UE, una institución que ha sostenido que está "decidida" a luchar contra la migración irregular al estar gobernada por el PP.

En ese sentido, ha puesto en valor el nuevo plan migratorio europeo que, a su entender, sirve para "dar seguridad" a las fronteras para que "no sean permeables". También ha mencionado el nuevo reglamento de retorno que ha señalado que es el instrumento para retornar inmediatamente a los migrantes irregulares "por el mismo lugar por donde han venido".

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Al mismo tiempo, ha mencionado el mecanismo extraordinario, que se aprobará en los próximos meses, destinado a cerrar las fronteras, suspender temporalmente los mecanismos de asilo y aplicar el reglamento de retorno inmediato, cuando se produce una entrada masiva de migrantes.

La eurodiputada ha reivindicado la política migratoria de otros países europeos, como Grecia, Chipre, Italia o Portugal, entre otros, donde gobierna el PP --a excepción de Italia, donde cogobierna con Hermanos de Italia--.

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En todos ellos ha recalcado que se ha rebajado el número de llegadas desde la aplicación del nuevo pacto migratorio, algo que ha recriminado al Gobierno central por no aplicarlo y tener "las puertas abiertas a las mafias".

Sin embargo, según los últimos datos del propio Consejo Europeo, hasta el mes de agosto la rebaja se habría producido en todas las rutas migratorias hacia Europa y la del Mediterráneo central era la principal vía de llegada con más de 31.800 migrantes, por delante del Mediterráneo occidental y el Atlántico con cerca de 24.650 y el Mediterráneo oriental con más de 22.500.

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Montserrat ha recalcado subrayado que la ruta entre Argelia y Baleares se estaría "consolidando", con la llegada en este 2026 de 7.000 personas, a lo que habría que sumar las 7.000 personas que habrían llegado a Canarias la última semana y las 10.000 personas que todavía permanecen en Ceuta desde el pasado mes de julio.

Ante esto, ha planteado que el PP ha ampliado los recursos humanos de Frontex y ha censurado que no se haya desplegado aún en Baleares y el resto de España.

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Esta agencia ha argumentado que podría desplegar sus aviones y sus drones para vigilar el Mediterráneo en tiempo real, además de coordinarse con las policías del resto de Estados europeos.

"Todo esto es lo que no permite Sánchez y el 29N solo hay una papeleta para luchar contra la inmigración irregular, proteger las fronteras, evitar otra invasión e implementar el pacto migratorio y de retorno en España y ese es el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado.

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Preguntada por la insistencia del PP en el despliegue de Frontex cuando en su historial cuenta con investigaciones sobre su actuación en el naufragio en la costa de Pylos --en el que murieron centenares de migrantes-- y ha podido colaborar con los guardacostas libios en devoluciones en caliente, ha defendido su intervención en la reducción de las llegadas entre Grecia y Turquía desde 2021.

Para la parlamentaria ha mencionado de un caso similar al sucedido en Ceuta, que ha calificado de "invasión", y que desde su despliegue "no han habido ningún hecho similar de este tipo" y las fronteras "están seguras" al aplicarse el pacto migratorio.

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Esto ha defendido que sucede por la política migratoria del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que "no se ha convertido en un paria" como Sánchez. Además, ha recalcado que otros mandatarios socialistas en Europa han votado a favor del pacto migratorio y ha reprobado la postura de Sánchez por sus políticas de "efecto llamada" y "puertas abiertas".

No obstante, cabe puntualizar que Frontex tiene constancia de las devoluciones en caliente que efectúa en el mar los guardacostas griegos en las que han muerto migrantes y ha sido condenada por estos hechos por el Tribunal de Justicia de la UE, como se ha mencionado anteriormente las llegadas de migrantes al país balcánico continúan.

En el acto también ha estado presente la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, quien ha defendido las medidas del programa electoral de Feijóo para recuperar el control de las fronteras y hacer frente a la inmigración irregular.

"Ante la política de puertas abiertas, efecto llamada y papeles para todo el mundo del PSOE, el PP propone que España vuelva a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra", ha afirmado.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez que haya abandonado Baleares ante la "peor crisis migratoria" que ha vivido el archipiélago, puesto que ha pasado de recibir unas 20 pateras al año a más de 400, con 25.000 inmigrantes llegados irregularmente durante los últimos cinco años.

"Mientras las pateras continúan llegando y los centros de menores se saturan, la única respuesta del Gobierno ha sido llenar los puertos de carpas. Los ciudadanos de estas islas ya no pueden más", ha advertido.

En ese sentido, ha reiterado los compromisos anunciados por Feijóo en Palma, entre los que se sitúa un plan específico para proteger la frontera marítima de las Baleares y la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y las islas.

Estas medidas se completarían con más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, más medios de vigilancia y el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando lo exija la seguridad nacional.

El PP también crearía una autoridad única para coordinar toda la política migratoria y acabar con la falta de coordinación entre ministerios. "Con Feijóo, las Baleares dejarán de estar solas ante la inmigración irregular", ha defendido.