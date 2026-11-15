El CD Tenerife vuelve a la competición tras la semana de luto por Jesús de Miguel

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Santa Cruz de Tenerife, 15 nov (EFE).- El CD Tenerife ha vuelto a disputar un partido de LaLiga Hypermotion este domingo tras el trágico suceso acontecido en su estadio el pasado lunes 2 de noviembre, en una jornada cargada de emociones, reconocimientos y respeto por parte del club, la afición y también del AD Ceuta CF.

La decimocuarta jornada de la Segunda División fue una especialmente remarcable en el calendario del Tenerife, por lo que suponía en el plano deportivo pero, sobre todo, en el emocional, en el que se han visto numerosas muestras de cariño que permanecerán a lo largo de toda la temporada en la casa blanquiazul, con gestos destacados como la ofrenda floral del Ceuta antes de entrar a las instalaciones del Rodríguez López, donde la expedición ceutí se reunió en la puerta 9 y rindió homenaje a Jesús de Miguel.

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El representativo isleño, como ha ocurrido a lo largo de la jornada a nivel nacional, ha entrado en el terreno de juego con un ramo de flores, que colocaron posteriormente en el lugar del suceso, para guardar posteriormente un emotivo minuto de silencio junto a la plantilla del Ceuta en el medio campo, como también pararon el partido en el minuto 9 para aplaudir, junto al Heliodoro, el recuerdo de su eterno jugador, que falleció defendiendo los colores de la entidad.

En ese mismo momento, la grada de animación del CD Tenerife aprovechó para desplegar un emotivo tifo en el que se leía la frase "JESÚS DE MIGUEL '9' ETERNO BLANQUIAZUL", acompañado de un fondo con papeletas blancas y azules, que tiñeron la grada de Popular para dejar una de las postales de la jornada.

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El recuerdo del madrileño estuvo presente también a lo largo de todo el partido, en el que se vieron imágenes como la especial dedicatoria por parte de Jordi Escobar, a la que se unieron todos los jugadores de campo del conjunto visitante, que se reunieron en frente de la grada tinerfeñista con los brazos en alto en señal de perdón, para luego apuntar al cielo recordando a De Miguel, en un momento en el que podrían haber tenido una respuesta totalmente diferente pero, desde el respeto, mostraron su pésame a la grada y jugadores, gesto que ha agradecido Enric Gallego en nombre de toda la plantilla posteriormente en rueda de prensa.

Al final del partido, ambas plantillas se volvieron a reunir en el círculo central, donde colocaron la casaca del ex delantero blanquiazul donde habían posado el ramo de flores anteriormente y hacia su posición, en un nuevo momento para el recuerdo del eterno jugador tinerfeñista, al que se unió de nuevo la afición local para cerrar uno de los días más complicados de su historia reciente, el primer encuentro oficial después de la nueva normalidad a la que se tiene que acostumbrar este equipo. EFE

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AM/jl