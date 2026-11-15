Echeverría recorrerá toda Gipuzkoa y avisa los "proetarras violentos": "No tenemos miedo"

Guardar

San Sebastián, 15 nov (EFE).- El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha asegurado que los populares continuarán con su campaña electoral y recorrerán todos los pueblos del territorio aunque les "apedreen", y ha querido lanzar un mensaje a los "proetarras violentos": "No tenemos miedo".

Echeverría ha hecho estas declaraciones este domingo en un acto en San Sebastián en el que también ha intervenido el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, quien ha afirmado que "aquí no se cancela ninguna campaña electoral" y ha advertido de que en el País Vasco se ha acabado "lo de poner la otra mejilla".

PUBLICIDAD

"Vamos a defender nuestras ideas con la cabeza alta y con la cara descubierta como no puede ser de otra manera", ha subrayado Dancausa después de que este sábado el PP no pudiera celebrar un acto de Jon Echeverría en Hernani, donde los candidatos recibieron el lanzamiento de cohetes, huevos y botellas y salieron escoltados por la Ertzaintza.

El PP vasco anunció ayer que solo celebrará actos en aquellos lugares en los que se den "condiciones de seguridad" y que cancelaba la "gira electoral" anunciada por Echeverría, quien ha precisado este domingo que su intención es mantener el recorrido por todos los pueblos aunque con posibles modificaciones por seguridad.

PUBLICIDAD

Jon Echeverría ha dejado claro que recorrerá Gipuzkoa "le pese a quien le pese". "Hernani no ha sido el final ha sido el principio de esta campaña electoral", ha advertido el candidato.

Dancausa, por su parte, ha dicho que todos aquellos que creen que por ponerse una capucha, rodear a los candidatos y reventar sus actos van a silenciar al PP "no tienen ni idea de lo que son los jóvenes del Partido Popular".

PUBLICIDAD

"Vamos a ir a todos los pueblos de Gipuzkoa porque aquí, en el País Vasco, se ha acabado lo de poner la otra mejilla". "Vamos a defender nuestras ideas con la cabeza alta y con la cara descubierta como no puede ser de otra manera", ha recalcado. EFE

(foto)