Ayuso censura a manifestantes que van "de pancarta en pancarta" para obtener "una subvención"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo a los manifestantes que van "de pancarta en pancarta" para poner "el cazo" y obtener "una subvención".

"Yo eso no lo quiero para la educación de los niños en la Comunidad de Madrid", ha afirmado la dirigente regional en un mitin en Móstoles donde se han concentrado decenas de personas en defensa de la educación pública ataviadas con camisetas verdes y también con amarillas por las escuelas infantiles. Se podían leer carteles como 'Zarzalejo negocia. Bautista dimisión', así como '7291', en alusión a las víctimas en residencias durante la pandemia.

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Ante ello, ha criticado que tengan que "escuchar lecciones" de personas que lo mismo hoy están con una camiseta verde que "se la quitan, se ponen una bata, se la vuelve a poner" y van "de pancarta en pancarta".

"Es dolorosísimo porque son personas que están al frente de organismos, que están en muchas instituciones y yo eso no lo quiero para la educación de los niños en la Comunidad de Madrid", ha reprochado.

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Además, ha cargado contra aquellos que miran para otro lado cuando hay "una trama de corrupción de mascarillas" y que estaban "callados cuando fallecía gente por toda España" en pandemia, además de censurar que no se han molestado "en saber ni siquiera cuántos" han fallecido. "Ponen por delante la ideología y el sectarismo al interés común", ha expresado.