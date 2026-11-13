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Ya son cinco las denuncias por agresión sexual contra el traumatólogo detenido en Girona

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Girona, 13 nov (EFE).- Los Mossos d’Esquadra recibieron este jueves una nueva denuncia por agresión sexual contra el traumatólogo de Actúa Trauma en Girona que ya está siendo investigado por otras cuatro denuncias, tres de ellas presentadas después de la que motivó su detención el 7 de noviembre, según fuentes próximas al caso.

El pasado día 6 de noviembre, una mujer de 33 años denunció por agresión sexual ante los Mossos d’Esquadra al traumatólogo de Actúa Mutua, una empresa independiente que dispone de espacios arrendados en la clínica Bofill de Girona, ya que, según relató, le había hecho tocamientos en sus partes íntimas cuando acudió a su consulta por un dolor de rodilla.

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A la mañana siguiente, el sábado día 7, los mossos detuvieron al traumatólogo, de 58 años y que desde hace 18 años trabaja en Actúa, y lo pusieron a disposición de la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Girona, que acordó libertad provisional para el médico, que queda a disposición del juzgado siempre que sea requerido.

Tras hacerse público este caso en los medios de comunicación, otras tres mujeres han acudido a los Mossos a presentar denuncias por agresión sexual, dos en Girona y otra en la Bisbal d’Empordà.

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Según fuentes del caso, constaban además dos denuncias previas a la detención por hechos similares, la primera de las cuales se presentó en 2024 -que se archivó porque no se consideró que existiera delito- y otra el pasado mes de junio. EFE

cgi/fl/jlg

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