Vicky López empeora de su lesión y estará entre seis y ocho semanas más de baja

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Barcelona, 13 nov (EFE).- La delantera del Barcelona Vicky López ha empeorado de su lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha y estará entre seis y ocho semanas más de baja, según informó este viernes el club catalán.

La atacante azulgrana se ha sometido a nuevas pruebas médicas que han determinado que presenta una "reagudización" de su lesión, que ha tenido una "evolución fluctuante y no del todo satisfactoria" en las últimas semanas.

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El período de baja que establecieron los servicios médicos de la entidad azulgrana fue de unas dos semanas cuando informaron de la lesión de López el pasado 23 de septiembre. La jugadora debía haber reaparecido la semana pasada, pero volvió a notar molestias en la zona afectada.

Este nueva evaluación médica ha determinado que la futbolista madrileña deberá estar de baja entre un mes y medio y dos meses más "para garantizar su plena recuperación".

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Una larga ausencia que se suma a las de otras dos atacantes con las que Pere Romeu tampoco podrá contar hasta mediados de diciembre: la brasileña Kerolin Nicoli y la portuguesa Kika Nazareth, lesionadas en el sóleo y en el recto anterior de la pierna derecha, respectivamente.

También sigue de baja la defensa Laia Alexandri, baja desde el 5 de febrero a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que última su vuelta a los terrenos de juego. EFE

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