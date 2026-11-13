Un cara a cara entre Sánchez y Feijóo y otros cuatro debates marcarán la campaña del 29N

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Madrid, 13 nov (EFE).- El cara a cara entre Sánchez y Feijóo confirmado este viernes y hasta cuatro debates televisados más marcarán el desarrollo de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

Los candidatos del PSOE y PP a la Presidencia del Gobierno se verán las caras el jueves 19 de noviembre en un debate organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado.

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Se desarrollará, por acuerdo entre PP y PSOE, en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

Por sorteo, será Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre.

Un segundo debate entre candidatos a la Presidencia, en este caso con Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), además de Sánchez y Feijóo, sigue pendiente de cerrarse.

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Previsto inicialmente para el 26 de noviembre, tiene además la incógnita de si finalmente se incluirá al candidato de algún partido más como Podemos, que cuenta con representación parlamentaria y que ha reclamado estar también en esa cita.

El 23 de noviembre se llevará a cabo en RTVE un debate entre los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV.

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Lo moderará Xabier Fortes y participarán Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Republicano), Miriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH-Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

El programa durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos (vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras, y clima sociopolítico y pactos), seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

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Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo, según ha explicado RTVE.

Este mismo viernes, La Sexta emitirá un encuentro a cuatro sobre economía en el que participarán el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo; el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y el portavoz de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

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Y el miércoles 18 se celebrará un debate sectorial en la Cadena SER sobre vivienda que encabezarán la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y Juan Bravo del PP. EFE