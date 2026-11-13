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Thiago Tirante supera a Tabilo y jugará su primera final ATP

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante ganó por 7-5 y 7-6(1) al chileno Alejandro Tabilo y alcanzó en el torneo de Estocolmo, de categoría 250, su primera final de un torneo ATP.

El jugador de La Plata, de 25 años, actualmente instalado en el puesto 51 del ránking mundial y que se ha asegurado ya estar el lunes entre los cincuenta mejores con la final alcanzada y poder obtener el mejor puesto en su carrera, el 41, si conquista el título, tardó una hora y 48 minutos en ganar por segunda vez en seis enfrentamientos al chileno, con el que había caído en tres ocasiones en este 2026, todas en tierra.

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La primera final en la historia de Tirante, en este torneo de Estocolmo, le enfrentará al ganador de la otra semifinal, entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti. El noruego Casper Ruud es el vigente campeón.

Tirante aspira a ser el tercer argentino en coronarse en Estocolmo tras Juan Martín del Potro, que ganó en el 2016 y 2017 y David Nalbandián, que logró el trofeo en el 2008. EFE

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