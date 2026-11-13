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RTVE celebrará el 23 de noviembre un debate con portavoces parlamentarios, excepto Junts

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Madrid, 13 nov (EFE).- RTVE organizará el 23 de noviembre un debate electoral entre los portavoces de siete formaciones políticas con representación parlamentaria en el Congreso: PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV, mientras que Junts ha declinado la invitación.

Según explica RTVE, en el debate, moderado por Xabier Fortes, participarán Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Republicano), Oskar Matute (EH-Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

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El programa durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

Los bloques serán 'Vivienda y estado del bienestar'; el segundo, 'Economía, empleo e infraestructuras'; y el tercero, 'Clima sociopolítico y pactos'. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo, explica RTVE.

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Se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. RTVE cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten. EFE

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