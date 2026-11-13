Resbalón, tropiezo o empujón: Mossos recrearon la caída de Andic sin ninguna conclusión

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Barcelona, 13 nov (EFE).- La Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra recreó la caída de Isak Andic, fundador de Mango, simulando diferentes hipótesis sobre sus causas, como un resbalón, un tropiezo y un empujón por delante o por detrás, sin ningún resultado concluyente sobre si la muerte fue accidental o provocada.

Así se detalla en un informe, al que ha tenido acceso EFE, elaborado por dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra, que este viernes han comparecido como testigos ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic, quien iba a solas con su padre cuando ocurrió la mortal caída en diciembre de 2024 en Montserrat.

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Ante la jueza, los dos agentes de la Unidad de Intervención en Montaña se han ratificado en su informe y han admitido que no pueden concluir con seguridad que la muerte del fundador de Mango fuera un homicidio.

Tras el suceso, el 14 de diciembre de 2024, agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos acudieron hasta en siete ocasiones al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección del camino, tomar medidas, reconstruir varias hipótesis de precipitación y localizar pertenencias del empresario, que cayó unos 60 metros por un barranco.

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En su informe, los dos agentes detallan que llevaron a cabo varios simulacros de precipitación en el camino, el muro y la pendiente por donde se despeñó Isak Andic, recreando varias hipótesis sobre las posibles causas de su caída mortal.

En concreto, reconstruyeron una caída frontal por tropiezo, una caída lateral por resbalón, una caída frontal por empujón desde la espalda o una caída de espaldas por empujón frontal.

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En su informe, los agentes admiten que ninguno de los resultados de estas pruebas fue "concluyente" para determinar la forma en la que se precipitó Isak Andic.

De hecho, los Mossos apuntan en su informe que para realizar estas pruebas se utilizó una cuerda de seguridad y un colchón para evitar lesiones, lo que, unido a que la persona que participó en los simulacros tenía una reacción consciente a la caída, "distorsionó" las "posibles hipótesis".

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El informe también analiza el calzado que llevaba Isak Andic ese día, unas zapatillas deportivas diseñadas para correr en asfalto, que, según los agentes, "no son inadecuadas para transitar paseando" por el sendero de montaña de Montserrat donde ocurrieron los hechos.

Según destacan los agentes en su informe, tanto la manera como Andic calzaba las zapatillas deportivas -las llevaba atadas, aunque no de una forma que le apretasen fuertemente los pies-, como el estado de desgaste de las suelas no fueron aspectos "determinantes" para la caída.

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De hecho, los Mossos apuntan que el recorrido que hicieron padre e hijo no presentaba dificultades técnicas y que era transitable sin necesidad de ningún material especial ni calzado específico, ya que es un camino que no presenta una "exposición a la caída, exceptuando el punto concreto" donde ocurrieron los hechos.

Los agentes de la Unidad de Investigación llevaron a cabo una primera inspección de la zona el día de la caída, que suspendieron al anochecer y reanudaron al día siguiente, cuando encontraron el reloj y las gafas de sol del empresario en el precipicio por el que se despeñó.

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El informe de los agentes detalla que Andic se precipitó por un desnivel de 60 metros y su caída no fue "totalmente limpia", dado que había varias terrazas inclinadas hasta que, unos 30 más abajo, se abría a una vertical de diez metros.

Concluyen que "con toda probabilidad el cuerpo salió proyectado pared adelante" y se precipitó, apartado de la misma, hasta el pie de la vertical.

Las palmas de las manos del empresario fallecido estaban intactas -otro de los indicios que esgrime la acusación para defender la tesis del empujón- y solo la derecha presentaba "erosiones en la parte exterior en las nudillos y los dedos".

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Según los agentes, el camino no presenta "dificultades técnicas" pero el sendero discurre al límite de una pendiente que da paso a un acantilado, suficientemente vertical en su parte final como para que "en caso de caída sea prácticamente imposible detenerse". EFE