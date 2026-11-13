Raúl González: "Estoy ilusionado y con ganas de ver el Tartiere empujando"

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Oviedo, 13 nov (EFE).- El nuevo entrenador del Real Oviedo, Raúl González Blanco, aseguró antes de su debut de este sábado (Carlos Tartiere, 21.00 horas) ante el Girona, en la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, que está "ilusionado y con ganas de ver el Tartiere empujando".

"Al final esto es un gran reto y una gran responsabilidad por el club, la institución, la ciudad y los aficionados y me he encontrado un grupo fantástico a nivel humano y profesional. Llevamos pocos días, pero las sensaciones son buenas", explicó este viernes el técnico madrileño en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

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Aunque el Real Oviedo no ha pisado los puestos de 'playoff' en la presente temporada, los azules vienen de ganar en el campo del Cádiz y eso "facilita la adaptación", dijo Raúl, quien añadió que "los capitanes han trabajado en ayudar al nuevo cuerpo técnico".

"No hemos tenido tiempo para hacer las cosas que queremos hacer; al final esto es un proyecto a medio-largo plazo, pero hay que ir viendo cosas ya. Sí tenemos claro cómo queremos atacar, cómo defender. Queremos ser presionantes y verticales, otra cosa es lo que suceda en el campo", subrayó en la pregunta más futbolística de la mañana.

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Se le cuestionó por el ritmo que está mostrando el Real Oviedo y reconoció que, tras analizarlo con sus ayudantes, ahí sí ven "mejora y capacidad para dar un paso más de la mano del perfil de futbolistas que tiene la plantilla".

"Tengo personas importantes ahí a las que les consulto y hablo con ellas. Me siento muy arropado y los profesionales que he tenido me siguen dando su cariño y su apoyo. Muchos son amigos y ya han trabajado en este club", concluyó Raúl González en referencia a todos los amigos y profesionales que se han preocupado por él desde su fichaje por el Real Oviedo. EFE

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