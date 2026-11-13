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Politicos y ciudadanos expresan su repulsa por el asesinato machista de Covadonga

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Oviedo, 13 nov (EFE).- Numerosos representantes políticos de la comunidad autónoma y ciudadanos ha expresado este viernes, a través de una concentración frente al Ayuntamiento de Gijón, su sentimiento de dolor y repulsa hacia el asesinato machista de Covadonga Patricia, una mujer de 30 años, presuntamente a manos de su expareja.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a numerosos representantes políticos de la comunidad autónoma y ciudadanos han secundado un minuto de silencio convocado por las tres administraciones.

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El crimen tuvo lugar a primera hora de la tarde de ayer, jueves, en el barrio gijonés de Jove, en unas instalaciones en situación de abandono junto a un campo de fútbol, donde presuntamente el hombre, de unos 40 años, habría apuñalado mortalmente a su expareja, una mujer de 30 años llamada Covadonga Patricia.

Durante el acto celebrado esta tarde se ha leído la declaración institucional acordada por las tres administraciones para expresar su "más enérgica condena y rechazo" por el asesinato machista, así como su apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima y poner a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera.

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A falta de la conformación oficial que debe dar el Ministerio de Igualdad, fuentes de la Delegación del Gobierno ya señalaron ayer que el crimen se considera de naturaleza machista.

Este nuevo crimen también ha motivado que se guardara hoy un minuto de silencio en los plenos de la Junta General del Principado y del Ayuntamiento de Gijón, así como a las puertas de varios consistorios asturianos.

El feminicidio de Covadonga elevaría a dos los crímenes machistas perpetrados en Asturias en lo que va de año, tras el asesinato, el pasado mes de agosto en Llanes, de Laura, una agente de la guardia civil a manos de su expareja, también agente del instituto armado.

Asimismo, con el de ayer, la cifra de asesinatos machistas perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 ascendería a 45.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. EFE

(Foto) (Vídeo)

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