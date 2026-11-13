Piqué se queja de la RFEF:"No tenemos notificaciones sobre los jugadores sancionados"

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Gerard Piqué, exfutbolista y máximo accionista del FC Andorra, denunció este viernes, a través de un vídeo de 'Tik Tok', que la Federación Española de Fútbol (RFEF) no les ha notificado sobre los jugadores sancionados en el partido ante el Tenerife; Jesús Owono, Efe Akman y Lautaro de León.

El equipo del principado se encuentra viajando a Almería, equipo con el que jugará este sábado a las 18.30 horas en el UD Almería Stadium. Su presidente quiso enviar un vídeo, a través de su perfil de la red social 'Tik Tok', denunciando la situación en la que se encuentra el equipo ahora mismo, acerca de los jugadores que fueron sancionados en el partido ante el Tenerife.

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Según explica Piqué, el portero Jesús Owono no se está entrenando con el equipo, tras el choque ocurrido en el partido contra el Tenerife que resultó con el fallecimiento de Jesús de Miguel horas más tarde y esperan a conocer la sanción.

Por su parte, el turco Efe Akman acumula cinco tarjetas amarillas en la competición, mientras que el uruguayo Lautaro de León vio la tarjeta roja por doble amarilla en dicho partido el pasado lunes 2 de noviembre.

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"Este partido sucedió hace dos semanas. Nosotros jugamos mañana y aún hoy, un día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la Federación", explicó Gerard Piqué.

Asimismo, el exfutbolista explicó la incertidumbre sobre si podrán jugar o no el partido y aseguró que llamó al presidente de la Federación, Rafael Louzán, para "informarle" sobre la situación y confesó que se mantiene a la "espera" de que le confirmen "algo".

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"Lo hemos intentado de todas las formas posibles, por todos los canales posibles para intentar entender en qué situación están, porque claro, si no juegan este partido y nos dicen que sí que lo podrían haber jugado, después nos lo van a sancionar otro partido".

Ante la duda, Piqué confirmó que tanto Efe Akman como Lautaro de León están viajando con el equipo a la espera de conocer la resolución, mientras que Jesús Owono se mantiene alejado de los entrenamientos.

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"Hace dos semanas del partido de Tenerife, y todavía no sabemos si estos jugadores están sancionados o no, porque si no nos notifica la Federación, significa que pueden jugar", terminó el presidente del Andorra. EFE