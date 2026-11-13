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Pablo Hernández: No hay mejor manera de homenajear a Demi que luchar por nuestro objetivo

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Castellón, 13 nov (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, aseguró que la mejor manera de homenajear a Jesús de Miguel, exjugador del club que falleció hace diez días en un encuentro con el Tenerife tras recibir un fuerte golpe, es luchar por su objetivo de pelear por el ascenso a Primera.

“No hay mejor manera de rendirle homenaje que luchar por nuestro objetivo”, aseguró en una rueda de prensa el técnico, que fue compañero del delantero en el vestuario del Castellón en su última media temporada como jugador.

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Pablo Hernández admitió que aún son "días duros" tras una semana "muy dura" para la plantilla. “Por eso le pedimos a LaLiga que suspendiera el partido, porque la gente no iba a estar preparada mentalmente para el partido”, explicó en referencia al choque que debían jugar el viernes pasado ante el Eibar.

El técnico dijo que tras visitar este sábado al Valladolid esperan poder rendir homenaje a 'Demi' en el próximo encuentro que disputarán en Castalia, que será el día 21 de noviembre ante el Eldense. "Sabemos lo que significa Demi en el Castellón a nivel deportivo y a nivel personal”, afirmó.

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Para Pablo Hernández, esta situación “es un aliciente más para competir" y conseguir su objetivo de ascender a Primera, algo que dijo "será el mejor homenaje para él y su familia”.

“Poder conseguir el objetivo que este club se ha marcado es en gran parte por su culpa porque ha dado mucho con sus goles y asistencias y también a nivel personal a mucha gente”, concluyó. EFE

qrg/nhp/og

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