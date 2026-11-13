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Nuevo día de retrasos generalizados en Rodalies por incidencias operativas y robo de cable

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Barcelona, 13 nov (EFE).- La red de Rodalies de Catalunya vuelve a vivir este viernes una jornada de retrasos generalizados en todas las líneas por "incidencias operativas" que se han visto agravadas por un robo de cable de cobre en la estación de Fabra i Puig, en Barcelona, según informan Renfe y Adif.

Estas incidencias se han producido diariamente desde el pasado fin de semana, en medio de la huelga de maquinistas convocada el pasado martes, en la que en Cataluña no se cumplieron los servicios mínimos, y la huelga general del miércoles.

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Las "incidencias operativas" aluden a la falta de disponibilidad de trenes o maquinistas, habitualmente en el origen de los servicios, por lo que algunos trenes programados no llegan a salir de las cabeceras.

Ayer jueves el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, atribuyó a la falta de taxis para llevar maquinistas a las cabeceras de los diferentes corredores ferroviarios gran parte de los retrasos generalizados que registró este servicio de Renfe.

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Según explicó Playà, el uso de taxis para llevar maquinistas hasta los puntos de salida de los trenes que deben conducir es habitual, pero se ha intensificado desde el pasado fin de semana, a raíz de la ruptura de los acuerdos sobre organización de horarios entre Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf.

A esta problemática se ha sumado hoy un robo de cable con afectación en la señalización entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació.

Esta incidencia afecta a los trenes de las líneas R4 y R7 de Rodalies de Catalunya, que originan retrasos medios de unos 30 minutos, según Renfe.

Personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible, según ha informado el gestor de infraestructuras.

Los retrasos, con demoras de entre 15 minutos y una hora de duración, se producen también las líneas R1, R2, R2 Sud o R8 de Rodalies y afectan asimismo a trenes regionales procedentes del sur de Cataluña. EFE.

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