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Nace Tximu Filmak, una productora impulsada por el leonés Néstor López

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León, 13 nov (EFE).- El cineasta y productor leonés Néstor López, ganador del Goya 2025 al mejor cortometraje documental por 'Semillas de Kivu', ha impulsado junto al productor Kevin Iglesias y a la productora Pilar Sancho el nacimiento de Tximu Filmak.

Esta nueva productora, con sede en Amurrio (Álava), nace con la vocación de desarrollar historias singulares e impulsar tanto a cineastas consolidados como a nuevos talentos, han explicado este viernes a EFE fuentes de esta compañía, que inicia su actividad con una apuesta por la diversidad de géneros y formatos, con especial atención a las óperas primas y al cine en euskera.

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Su primera producción finalizada es 'Canina', un cortometraje documental dirigido por Néstor López que tendrá su estreno en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), uno de los principales escaparates internacionales del género.

En el terreno de la ficción, Tximu Filmak prepara 'Morder a un perro', adaptación del relato homónimo del escritor húngaro Attila Veres, que supondrá el debut de López en el largometraje de ficción y contará con guion de Pedro Rivero, responsable de títulos como 'El hoyo' y 'Psiconautas'.

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La nueva productora también trabaja en 'Principiantes', dirigida por Manuel Martín Cuenca ('El autor', 'Caníbal'); 'Los perros', ópera prima como director del actor Fele Martínez, en coproducción con Producciones OFF; 'Ehiza', de Aitzol Saratxaga; y '24 mentiras por segundo', de Javier Horcajada.

Tximu Filmak está fundada por Kevin Iglesias, productor vinculado a títulos como 'Jone, batzuetan' y 'Sacamantecas', junto a Néstor López y Pilar Sancho, integrantes de Filmakers Monkeys y vinculados también al equipo de producción de Escándalo Films.

La trayectoria de sus fundadores combina experiencia en el cine independiente y reconocimiento en festivales nacionales e internacionales.

Néstor López, nacido en León en 1992, ha desarrollado una carrera como director y productor en la que destaca 'Semillas de Kivu', ganador del Goya 2025 al mejor cortometraje documental y con recorrido internacional, además de 'Anticlímax', distinguido con la Biznaga de Plata del Festival de Málaga, y 'Ellos', premiado en Sitges y en el certamen Dama Cortos.

Como productor, ha participado en proyectos con presencia en festivales como Sundance y la Bienal de Venecia, además de acumular nominaciones a los premios Goya.

Con Tximu Filmak, el equipo amplía su actividad hacia una estructura de producción propia desde la que impulsar nuevos proyectos cinematográficos.

Otro de los trabajos recientes de López es 'Polígono X', cortometraje que aborda las masculinidades tóxicas y el racismo y que ha logrado una destacada trayectoria en el circuito cinematográfico.

Tras su paso por la Sección Oficial del Festival de Málaga, donde recibió el Faro de Plata en Alfàs del Pi, el filme ha sido seleccionado en más de 40 festivales calificadores para los premios Goya, metiéndose en la 'shortlist' (preselección de 15 títulos), y en cuatro certámenes calificadores para los Óscar. EFE

rs/rjh/ros

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