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Moncho Fernández: "Las lesiones están siendo la peor noticia de la temporada"

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Girona, 13 nov (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha lamentado este viernes en rueda de prensa que las lesiones están siendo "la peor noticia" en este inicio de curso.

El técnico gallego ha confirmado que el alero dominicano Jassel Pérez, primer jugador de toda la Liga Endesa en anotación y segundo en valoración, será baja para visitar al Unicaja y ha revelado que el base estadounidense Mac McClung, fichaje estrella, es duda por problemas en la fascia plantar.

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"Son jugadores muy importantes, pero este es un juego colectivo y las respuestas siempre están dentro del equipo. Son las cosas que tiene el deporte profesional", ha añadido.

Moncho ha asegurado que la doble competición permite que los jugadores tengan "más oportunidades" y "más ritmo", pero ha lamentado no poder contar con todas sus armas.

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También ha asegurado que la visita al Unicaja supone "un partido muy difícil" porque es un equipo "con un gran entrenador", Txus Vidorreta, y "plagado de buenos jugadores".

"Todos los equipos de Txus tienen un bagaje táctico muy amplio. Seguro que nos encontraremos diferentes respuestas y diferentes planteamientos y tenemos que estar preparados para cualquier cosa", ha avanzado.

El Girona ha perdido los tres partidos como visitante en la Liga Endesa y Moncho ha admitido que "siempre es un buen momento para ganar fuera, pero somos conscientes de la dificultad". EFE

asm/vmc/jl

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